تباين أسواق المال العربية في ختام تعاملات الإثنين.. تراجع بورصات مصر والسعودية وقطر وصعود الإماراتية والبحرينية

أسواق المال العربية اليوم الاثنين

تراجع أسواق المال المصرية والسعودية والقطرية

الأسهم الإماراتية ترتفع بختام تعاملات اليوم

مؤشرا البحرين يقفلان على ارتفاع

بالتزامن مع ثاني أيام فعاليات بطولة كأس العالم فى قطر شهدت أسواق المال العربية حالة من التباين، وتراجعت بورصات مصر والسعودية وقطر والكويت والأردنية فيما ارتفعت الأسواق الإمارايتة و البحرينية والعمانية.

ونستعرض حركة التداول فى البورصات العربية خلال ختام تعاملات اليوم الاثنين

البورصة المصرية تغلق على تراجع



سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات اليوم.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 2ر2 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 7ر821 مليار جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو (2) ملياري جنيه.

وانخفض المؤشر الرئيس للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 59ر0% لينهي التعاملات عند مستوى 9ر12449 نقطة، وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 45ر0 % مسجلًا 47ر2397 نقطة، كما هبط مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 52ر0 % ليغلق عند مستوى 04ر3484 نقطة.

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10930 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم منخفضاً 122.65 نقطة ليقفل عند مستوى 10930.51 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 3.9 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 100 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 290 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 35 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 174 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات شمس، والباحة، والحفر العربية، وسليمان الحبيب، وأسترا الصناعية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أسواق عبدالله العثيم، والوطنية للتعليم، وسدافكو، والمتحدة للتامين، ورعاية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.94% و 7.29% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، ودار الأركان، والأهلي، وأرامكو السعودية، والراجحي هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الإنماء، والراجحي، والأهلي، ومجموعة تداول، وسابك هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 73.26 نقطة ليقفل عند مستوى 19049.49 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 28 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 500 ألف سهم تقاسمتها 2398 صفقة.

بورصة قطر تغلق منخفضة

انخفض المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، بمقدار 257.79 نقطة، أي ما نسبته 2.13 بالمئة، ليصل إلى 11 ألفا و853.13 نقطة.

وجرى خلال الجلسة تداول 126 مليونا و312 ألفا و444 سهما، بقيمة 494 مليونا و446 ألفا و60.528 ريالاً، نتيجة تنفيذ 15438 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 4 شركات، بينما انخفضت أسعار 41 شركة أخرى، فيما حافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق.

البورصة الأردنية تغلق على انخفاض

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على انخفاض بنسبة 0.38%، عند مستوى 2449.52 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 2.8 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 2.6 مليون دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2288 صفقة.

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على انخفاض مؤشرها العام 09ر17 نقطة ليصل إلى مستوى 50ر7578 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 22ر0 % بكمية تداول 6ر150 مليون سهم عبر 10213 صفقة نقدية بقيمة 2ر40 مليون دينار.

وخسر مؤشر السوق الرئيس 7ر10 نقاط، ما نسبته 19ر0 %، ليبلغ مستوى 20ر5672 نقطة، من خلال تداول 3ر81 مليون سهم، بقيمة 8ر8 ملايين دينار، نتيجة تنفيذ 3881 صفقة.

وتراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 23ر0 %، ما يعادل 8ر19 نقطة، لينهي تداولاته عند مستوى 75ر8486 نقطة، وذلك بعد تداول 2ر69 مليون سهم عبر 6332 صفقة، بلغت قيمتها 4ر31 مليون دينار.

وارتفع مؤشر (رئيسي 50) بمقدار 5ر12 نقطة، ما نسبته 22ر0 %، ليصل إلى مستوى 49ر5833 نقطة، من خلال تداول 7ر67 مليون سهم، بلغت قيمتها الإجمالية 7ر7 ملايين دينار، عبر 2754 صفقة

مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعاً

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم عند مستوى 4500.55 نقطة مرتفعًا بـ 18.7 نقطة وبنسبة 0.42 بالمائة مقارنةً مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 4481.84 نقطة.

وبلغت قيمة التداول 3 ملايين و645 ألفًا و590 ريالًا عُمانيًّا، مرتفعة بنسبة 352.3 بالمائة مقارنةً مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 806 آلاف وريالين عُمانيين.

مؤشرا البحرين يقفلان على ارتفاع

قفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,862.66 بارتفاع قدره 1.39 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 662.10 بارتفاع قدره 1.87 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة مليونًا و116 ألفاً و271 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 247 ألفاً و767 ديناراً بحرينياً نفذت من خلال 37 صفقة.

الأسواق الإماراتية تستقطب 1.55 مليار درهم سيولة

استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة تجاوزت 1.55 مليار درهم في ختام تداولات جلسة مستهل الأسبوع، مع تركيزها بشكل رئيسي في أسهم العقار والمالية والبنوك.

وتوزعت السيولة بواقع 1.29 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و252.5 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد التداول على 478.6 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 20.9 ألف صفقة.

ووصل مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" إلى مستوى 10366.29 نقطة، وسجل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" مستوى 10399.28 نقطة، فيما بلغ مؤشر سوق دبي العام مستوى 3339.25 نقطة.

وارتفع في سوق أبوظبي سهم "رأس الخيمة الوطني" بنسبة 1.72% و"إشراق للاستثمار" 1.01% و"برجيل القابضة" 0.83% و"ملتيبلاي" 0.42%، وتصدر "العالمية القابضة" النشاط مستقطباً سيولة بأكثر من 205.2 مليون درهم.

وصعد سهم "ادنوك للحفر" بنسبة 0.29% مع إعلان الشركة توقيع اتفاقية للاستحواذ على ثلاث مِنصات حفر بحرية متطورة جديدة ذاتية الرفع بقيمة إجمالية بلغت 1.17 مليار درهم.

وفي سوق دبي، ارتفع "إمباور" 0.74% "سوق دبي المالي" 0.64% و"دبي للاستثمار" 0.44% و"دو" 0.35% و"شعاع كابيتال" 0.24%.