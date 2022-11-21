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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تجدد القصف التركي لمناطق كردية في سوريا

صدى البلد

أفادت مراسلة قناة الغد من القامشلى بأن قرى في مدينة عامودا تعرضت للقصف من قبل الجيش التركي، مشيرة إلى أنَّ عناصر من الجيش السوري فقدوا حياتهم جراء الهجوم التركي.

 

وأشارت إلى أنَّ القصف التركي لم يتوقف، متوقعا في الوقت نفسه أن نشهد الساعات المقبلة تجدد الغارات الجوية.

 

وقالت، إن قوات سوريا الديمقراطية أعلنت أنها ستكون جاهزة للدفاع وصد الهجوم التركي المحتمل على المنطقة، لا سيما أن القوات الأمريكية والروسية تقف صامتة حيال كل ما تتعرض له المنطقة من الاستهداف سواء من المسيَّرات أو الطائرات الحربية أو القصف المدفعي.

 

وشددت على أنَّ معظم المدن التي تتواجد على الشريط الحدودي السوري التركي مأهولة بالسكان، ودائما ما تتعرض للقصف والاستهداف.

 

ودعت ألمانيا، اليوم الإثنين، إلى ردّ "متناسب" يتوافق مع القانون الدولي بعدما نفّذت تركيا ضربات جوية على قواعد لفصائل كردية في شمال سوريا والعراق.

 

وقال الناطق باسم الخارجية الألمانية، كريستوف بورجر، خلال مؤتمر صحفي: "يجب حماية المدنيين في كلّ الأوقات"، واصفًا التقارير عن سقوط ضحايا مدنيين جراء الغارات الجوية التركية بأنها "مقلقة جدًا".

 

وأضاف: "ندعو تركيا إلى الردّ بطريقة متناسبة وباحترام القانون الدولي".

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