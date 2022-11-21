الزراعة: الدولة تعمل بكل جد للحفاظ على صغار المنتجين والمستهلك

أكد الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن الدولة تعمل بكل جد في ملف العلف والدواجن والبيض خلال الفترة الأخيرة.

َوأضاف محمد القرش، في حوار عبر سكايب، مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر الحياة، مساء اليوم الاثنين، أنه تم تخصيص كوتة دولارية لمصانع الاعلاف وتم الإفراج عن كميات ضخمة من الأعلاف خلال الفترة الماضية.

سوق الدواجن صلب



وتابع الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن نحرص على الحفاظ على صغار المنتجين، والمستهلك، لافتا إلى أن سوق الدواجن صلب، وفيه استثمارات ضخمة.



