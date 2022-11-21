عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الزراعة: الدولة تعمل بكل جد للحفاظ على صغار المنتجين والمستهلك

محمد القرش المتحدث
محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة

أكد الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن الدولة تعمل بكل جد في ملف العلف والدواجن والبيض خلال الفترة الأخيرة.

 

txt

البانيه ب70 جنيهًا |انخفاض أسعار الدواجن والبيض بمنافذ الزراعة.. تفاصيل

َوأضاف محمد القرش، في حوار عبر سكايب، مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر الحياة، مساء اليوم الاثنين، أنه تم تخصيص كوتة دولارية لمصانع الاعلاف وتم الإفراج عن كميات ضخمة من الأعلاف خلال الفترة الماضية. 

 

سوق الدواجن صلب


وتابع الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن نحرص على الحفاظ على صغار المنتجين، والمستهلك، لافتا إلى أن سوق الدواجن صلب، وفيه استثمارات ضخمة. 

 

الزراعة محمد القرش الدواجن البيض ملف العلف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر .. مشاهدة مباراة السنغال وهولندا في كأس العالم 2022

البحوث الفلكية: الزلازل ليست لها مواعيد وعلينا الاستعداد للحفاظ على أروحنا.. فيديو

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة إنجلترا ضد إيران في كأس العالم 2022

مفاجأة .. تصالح أسرتي واقعة عودة الشرف لبنت الشرقية

حقيقة إصابة رامز جلال بالعمى واعتزاله التمثيل.. ورد عاجل من النقابة

حقيقة رفض محمد صلاح نجم ليفربول مصافحة سيدة في الكويت

بشرى سارة للمواطنين.. انخفاض كبير في أسعار الدواجن

تصل لـ 18 ألف جنيه.. منحة نقدية لغير المتزوجين وحديثي الزواج

موضوعات متعلقة

انخفاض أسعار الأرز خلال أيام | الزراعة تكشف سبب الأزمة .. والفلاحين تعلّق

ترشيحاتنا

بعد تصدرها التريند لهذا السبب.. 10 إطلالات آثارت الجدل ل يسرا اللوزي

أرخص 5 سيارات زيرو في مصر .. تبدأ من ربع مليون جنيه

حتى لا تدخل الشياطين بيتك .. علي جمعة: اقرأ هذه السورة

خدعة روسيا لإجبار دولة ثالثة على دخول الحرب أمام أوكرانيا

ألمانيا تسقط دعوى قضائية مرفوعة ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس

تحذير عاجل من التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جريء.. نوال الزغبي تستعرض جمالها بإطلالة أنثوية| شاهد

علامات خفية عند الاستيقاظ في الصباح مؤشر إلى الإصابة بمرض السكري

الجوافة.. تعزز مناعة الجسم وتقضي على آلام الفيروس المخلوى المنتشر

بعد انفصالها بشكل رسمي.. 10 صور أثارت ضجة لنسرين طافش

فيديو

وداعا لنشرة الدواء المطبوعة.. بديل جديد على علب الأدوية

الطاقم أجنبى.. الداخلية تضبط سفينة تحمل 18 مليون قرص مخدر بميناء الإسكندرية

حتى المكرونة بالبشاميل .. أمينة شلباية تثير الجدل بـ أتيكيت جديد

بعد القط والأخطبوط والناقة.. عنزة تشارك في توقعات مباريات كأس العالم "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

اﻟﻤﺰﻳﺪ