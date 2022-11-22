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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ 50 ألف ريال .. أرخص سيارة في السعودية |صور

رينو سيمبول موديل
رينو سيمبول موديل 2023

يشكل عامل السعر أهمية كبيرة للعديد من الباحثين عن شراء سيارة جديدة، إلى جانب التصميم الهيكلي والتجهيزات الفنية الخاصة بكل صانع، وتعتبر السيارة رينو سيمبول واحدة من ارخص السيارات المقدمة بالسوق المسعودي والتي تنتمي إلى فئة السيدان.

 رينو سيمبول موديل 2023 

سعر السيارة رينو سيمبول موديل 2023 في السعودية

 

وتقدم السيارة رينو سيمبول موديل 2023 عبر فئة واحدة من التجهيزات، مع قيمة سعرية قدرها 50 الف و 370 ريال سعودي.

 رينو سيمبول موديل 2023 

تجهيزات السيارة رينو سيمبول موديل 2023 

 

تحتوي السيارة رينو سيمبول موديل 2023 على نظام صوتي ترفيهي، مع مرايات جانبية كهربائية، و خاصية متابعة ضغط الاطارات، مع مكابح مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، بالاضافة إلى عدد 2 من وسائد الحماية الهوائية.

 رينو سيمبول موديل 2023 

وتضم السيارة رينو سيمبول موديل 2023 نظام دعم المكابح BA، مع حساسات ركن خلفية، واماكن لتثبيت مقاعد الاطفال، بالاضافة إلى زجاج كهربائي للاربعة ابواب، ومكيف هواء يدوي، وخاصية التكم الصوتي عبر عجلة القيادة، وعرض درجة الحرارة، إلى جانب مساحة داخلية رحبة.

 رينو سيمبول موديل 2023 

بينما تتسع مساحة التخزين الخاصة بالحقيبة الخلفية إلى 510 لتر، مع ابعاد خارجية بلغت 4.354 متر للطول، و 1.994 متر للعرض الكلي، بالاضافة إلى مصابيح أمامية حادة المظهر، مع مفهوم رباعي الابواب، ومرايات جانبية ذات اشارات ضوئية، وجنوط رياضية 16 بوصة.

 رينو سيمبول موديل 2023 

وحصلت السيارة رينو سيمبول موديل 2023 على محرك 4 سلندر 1600 سي سي، بقوة 102 حصانا، و 145 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات بتقنية الجر الامامي بقدرات أوتوماتيكية الحركة، مع سرعة قصوى تصل إلى 180 كم/ساعة، ومدة تستغرق 11 ثانية للوصول من 0 لسرعة 100 كيلومتر في الساعة.

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