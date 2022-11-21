ضبط 13 طن أرز شعير فى حملة تموينية بالدقهلية

شنت مديرية التموين بالدقهليةبرئاسة السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية وعبدالوهاب عبدالرحيم وكيل المديرية عدة حملات تموينية لضبط المخالفين وذلك تحت إشراف على حسن مدير عام شؤن التجارة والرقابة ومحمد زغلول رئيس قسم الرقابة التموينية بالمديرية.

تشكلت الحملة برئاسة سامى ابراهيم وعضوية مصطفى عوض من مأمورى الضبط القضائي بالمديرية وبالتعاون مع مباحث تموين الدقهلية وجهاز حماية المستهلك بالدقهلية وهيئة سلامة الغذاء وأسفرت عن ضبط ٤ مخازن بناحية مركز بلقاس وذلك لحيازتهم ١٣ طن أرز شعير وتم أخذ التعهد عليهما بالتوريد الى أحد المضارب المعتمدة بمعرفة مديرية تموين الدقهلية لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية وفقا للإجراءات المنظمة لذلك.

وتؤكد مديرية تموين الدقهلية على تشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومكافحة جميع اساليب الغش التجاري واحتكار وحجب السلع الغذائية عن التداول ورفع أسعارها.