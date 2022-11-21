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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باسل الخطيب: تخصيص 5.4 مليار دولار للبنان خطوة إيجابية لمواجهة الأزمة اقتصادية

صدى البلد

قال باسل الخطيب، المحلل الاقتصادي من بيروت، إن اليوم تم تخصيص 5.4 مليار دولار كمساعدات من برنامج الغذاء العالمي للبنان واللاجئين السوريين بلبنان، وهي خطوة إيجابية لأن لبنان يعيش أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه.

 وأضاف "الخطيب"، خلال مداخلة عبر "زووم" على شاشة قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الاثنين، أنه وسط تراجع القدرة الشرائية وهبوط الليرة اللبنانية أمام الدولار وتراجع الرواتب كان من الضروري أن يكون هناك مساعدات للشعب المضيف واللاجئين.

 وأشار إلى أن نسبة دعم الصندوق، كانت تقسم سابقا بنسبة 70 في المئة للاجئين و30 في المئة للبنانيين، أما الآن أصبحت بالتساوي، وتم تحديد مبلغ الدعم مليار و880 مليون دولار كل عام على مدار 3 سنوات، وهذا ما يحتاجه اللبنانيون لأنهم يعيشون أزمة اقتصادية طاحنة. 

وأوضح باسل الخطيب، أن هناك تأخرًا كثيرًا في قرار ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، وهناك معلومات شبة مؤكده بوجود غاز طبيعي بالبحر ولكن لا تتمكن من استخراجه، إلا بعد 8 سنوات حتى يستفيد من الموارد النفطية.

 

 

 

 

 

 

 

 

قناة القاهرة الإخبارية اللبنانيون المحلل الاقتصادي محلل إقتصادي اللاجئين السوريين

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