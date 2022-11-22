"القاهرة الإخبارية": التعنت سبب فشل المفاوضات بين صربيا وكوسوفا

قال سلامة عطا الله، مراسل "القاهرة الإخبارية" من بروكسل، إن فشل المفاوضات الطارئة التي دعا لها الاتحاد الأوروبي بين صربيا وكوسوفا بحضور الرئيسين وكبير الدبلوماسيين الأوروبيين لإجراء هذه المفاوضات الطويلة، بسبب أن المواقف لا تزال متعنته بين الطرفين.

وأضاف "عطا الله"، خلال رسالة على الهواء من بروكسل، على شاشة قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي حذر الطرفين من المسئولية عن أي أعمال عنف ويصف بأنها أخطر أزمة على الإطلاق منذ ما يزيد عن عقد من الزمن بين الطرفين.

وأشار إلى أن كوسوفا استقلت عام 2008 عن صربيا، والخلاف الآن قائم بين البلدين بسبب لوحات السيارات، هناك 40 ألف صربي يعيشون في كوسوفا، يصرون على استخدام اللوحات القديمة التي تحمل شعار صربيا، بالإضافة إلى تغيبهم عن عملهم بالمؤسسات الرسمية وخلق فراغ كبير بالعمل الإداري لكوسوفا.

وأوضح سلامة عطا الله مراسل "القاهرة الإخبارية" من بروكسل، أن كوسوفا حذرت أنه من الغد سيتم توقيع الغرامة على السيارات التي تحمل اللوحات الصربية، وعلى من يتغيب عن العمل، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي أصدر مقترحًا عن عدم إصدار صربيا لوحات معدنية جديدة لأي مدن كوسوفا، وعدم الإسراع في تنفيذ الغرامات التي تريد تطبيقها حكومة كوسوفا.