محمد نور: لماذا لا تتعادل السعودية أو تفوز على الأرجنتين؟ .. فيديو

يثق محمد نور، نجم الكرة السعودية السابق، في قدرة الأخضر في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأرجنتين، في المباراة التي ستجمع بينهما اليوم الثلاثاء بكأس العالم.

وقال محمد نور، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد عقد جلسة مع لاعبي المنتخب السعودي، ليرفع عنهم الضغط وذلك قبل السفر لقطر.

وتابع :" لاعبو المنتخب السعودي عليهم اللعب بهدوء أمام الأرجنتين من أجل إظهار إمكانياتهم الكبيرة، ونحن نثق في قدرة لاعبي المنتخب السعودي".

وشدد :" لماذا لا نتعادل أو نفوز على المنتخب الأرجنتيني؟، منوها إلى أن الخسارة أمام الأرجنتين ليست ازمة والأهم الظهور بشكل مميز".

واختتم قائلا :" قطر أتعبت من بعدها لتنظيم كأس العالم، وأتمنى أن يتم تنفيذ ملف مصر والسعودية لتنظيم كأس العالم".