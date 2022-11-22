المحكمة العليا الأمريكية ترفض الطعن على ولاية تأمين عمال الفنادق في سياتل

رفضت المحكمة العليا الأمريكية يوم الاثنين الطعن في قانون سياتل لعام 2018 الذي يطالب الفنادق بدفع تكاليف التأمين الصحي للعمال ذوي الأجور المنخفضة الذي تتابعه مجموعة أعمال جادلت بأن الإجراء ينتهك قانونًا فيدراليًا ينظم استحقاقات الموظفين.

رفض القضاة الاستماع إلى استئناف من قبل مجموعة تسمى لجنة الصناعة ERISA (ERIC) لحكم محكمة أدنى أيد القانون.

ويشجع قرارهم بعدم مواجهة التحدي المدن والولايات الأخرى على تبني متطلبات مماثلة تهدف إلى معالجة النقص المنتشر في التأمين الصحي بين الموظفين ذوي الأجور المنخفضة.

يتطلب قانون سياتل الذي يحكمه الديمقراطيون من مشغلي الفنادق الأكبر حجمًا تقديم ما يصل إلى 1،375 دولارًا شهريًا في شكل مزايا التأمين أو المدفوعات المباشرة للعمال.

سياتل ، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 700000 نسمة ، هي مدينة معروفة بسياستها الليبرالية وهي الأكبر في ولاية واشنطن.

وإيريك هي منظمة غير ربحية مقرها في العاصمة الأمريكية تمثل أرباب العمل الكبار بصفتهم رعاة لخطط مزايا الموظفين لقوى العمل على مستوى البلاد.

قالت الرئيسة التنفيذية للمجموعة ، أنيت جواريسكو فيلدز ، إن إجراء المحكمة العليا يسمح ببقاء خليط متضارب من قوانين التوظيف على مستوى البلاد.

وقالت فيلدز في بيان 'فشل المحكمة في حل هذه القضية القانونية الملحة يفتح الآن الباب على مصراعيه للولايات والمدن في جميع أنحاء البلاد لفرض تفويضات' اللعب أو الدفع 'على أرباب العمل'.

رفعت إيريك دعوى قضائية ضد سياتل في عام 2018 في محكمة اتحادية ، بحجة أن القانون تم حظره بموجب قانون تأمين دخل الموظفين الفيدرالي لعام 1974 (ERISA) ، والذي يستبق قوانين الولاية التي تحاول تنظيم خطط مزايا الموظفين.

وأيدت محكمة استئناف الدائرة التاسعة في الولايات المتحدة ومقرها سان فرانسيسكو العام الماضي قرار القاضي ، ووجدت أن القانون لا يطلب من أصحاب العمل إنشاء خطط جديدة أو تعديل الخطط الحالية ، وبالتالي لا تمنعه ​​ERISA.

في الاستئناف الذي قدمته إلى المحكمة العليا ، قالت إيريك إن إيريسا صُممت لإنشاء معايير موحدة على الصعيد الوطني لخطط استحقاقات الموظفين وأن قانون سياتل من شأنه أن يزعج هذا المخطط من خلال اشتراط معاملة خاصة للعاملين في صناعة واحدة في مدينة واحدة.

دعمت إدارة الرئيس جو بايدن سياتل في القضية ، قائلة إن القانون لم يسبقه قانون ERISA لأنه يسمح لأصحاب العمل بدفع مدفوعات نقدية مباشرة للعمال بدلاً من وضع خطط مزايا جديدة.

تم دعم نداء إيريك من قبل غرفة التجارة الأمريكية ، وهي أكبر جماعة ضغط في البلاد ، بالإضافة إلى الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة والجمعية الأمريكية للفنادق والإقامة.