قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل إصابة 11 شخصًا بينهم تلاميذ مدارس في تصادم سيارة سوزوكي وآخرى نقل بالشرقية | صور
6 غيابات في قائمة الأهلي لمُواجهة المقاولون العرب بالدوري الممتاز
زكاة الفطر.. المفتي السابق يوضح حكم الإنابة في إخراجها وضوابطها الشرعية
الذهب يتراجع بعد ارتفاعات مبكرة مع صعود الدولار وسط توترات الشرق الأوسط
طلب إحاطة لمُواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية «أونلاين» غير المرخصة
ميسي أم رونالدو.. من يتفوق تهديفيا دون ركلات الجزاء؟
البحرية الايرانية تستهدف مخازن الوقود في قاعدة رامات ديفيد الجوية الإسرائيلية
محامون وخدمة عملاء.. وظائف صندوق الإسكان الاجتماعي 2026
بعد إصابة 10 تلاميذ في حادث تصادم.. محافظ الشرقية يتفقد حالتهم الصحية بمستشفى العاشر الجامعي
استقرار الدولار وزيادات طفيفة في بعض العملات الأوروبية والعربية
إسرائيل تحذّر سكان جنوب لبنان: عليكم سرعة الانتقال إلى شمال نهر الليطاني
الدولار يرتفع مع تصاعد حرب الشرق الأوسط ويُعزّز مكانته كملاذ آمن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

طلب إحاطة برلماني حول بيع الهواء الإعلامي لغير المتخصصين بدون ضوابط

النائب أشرف أمين
النائب أشرف أمين
فريدة محمد

تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة الى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة للإعلام والجهات المعنية، بشأن ما وصفه بظاهرة “بيع الهواء” في بعض القنوات الفضائية لغير المتخصصين، دون الالتزام بالضوابط المهنية أو القواعد المنظمة لمزاولة المهنة، ودون اشتراط عضوية نقابة الإعلاميين أو الحصول على تراخيص رسمية لممارسة العمل الإعلامي مؤكداً أن المنابر الإعلامية ليست ساحات مفتوحة لمن يدفع أكثر، بل هي أدوات تأثير خطيرة في تشكيل الرأي العام وصياغة وعي المجتمع.


وشدد النائب أشرف أمين على أن السماح لغير المؤهلين باعتلاء الشاشات يهدد الأمن الفكري ويُسيء إلى مهنية الإعلام المصري وتاريخه العريق موضحاً أن بيع مساحات البث لمن لا يملكون التأهيل الأكاديمي أو الترخيص القانوني يُعد التفافًا على القوانين المنظمة للعمل الإعلامي، ويُضعف ثقة المواطن في الرسالة الإعلامية.

وحذر “أمين” من أن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى انتشار خطاب غير مهني، ومعلومات غير موثقة، وربما تضليل متعمد للرأي العام، مطالبًا بوضع ضوابط حاسمة ورقابة صارمة لضمان التزام جميع القنوات الفضائية بالمعايير المهنية والقانونية، وعدم تمكين أي شخص من الظهور الإعلامي إلا بعد استيفاء الشروط القانونية المعتمدة.

وتساءل النائب أشرف أمين قائلاً : وما هي الإجراءات الرقابية الحالية للتأكد من حصول مقدمي البرامج على التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة؟
وما موقف الجهات المختصة من القنوات التي تتيح الهواء مقابل مقابل مادي دون التحقق من الصفة المهنية للمتحدث؟.

وهل توجد حصر دقيق بأسماء المصرح لهم بالعمل الإعلامي داخل القنوات الفضائية؟
وما العقوبات المقررة بحق القنوات أو الأفراد المخالفين للضوابط المنظمة للعمل الإعلامي؟
وما خطة الحكومة لتشديد الرقابة ومنع تكرار هذه الظاهرة حفاظًا على مهنية الإعلام وهيبته؟ مؤكداً على أن الإعلام رسالة ومسؤولية وطنية قبل أن يكون نشاطًا تجاريًا، وأن حماية الشاشات من العبث مسؤولية الدولة والمجتمع معًا.

وقال: “لن نقبل أن تتحول المنابر الإعلامية إلى سلعة تُباع وتُشترى، فالكلمة أمانة، ومن يعتلي الشاشة يجب أن يكون أهلًا لها علمًا وقانونًا ومسؤولية… حفاظًا على وعي هذا الوطن وصورة إعلامه أمام العالم.

النواب مجلس النواب البرلمان اخبار البرلمان نواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس.. كم يصل سعر الكيلو؟

قيمة زكاة الفطر 2026 عن كل فرد.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة

قيمة زكاة الفطر 2026 عن كل فرد.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة

سعر العملات العربية

رسميا.. سعر العملات العربية مقابل الجنيه مستهل تعاملات الخميس

محمد هاني

إعلامي يكشف سبب استبعاد محمد هاني من قائمة الأهلي أمام المقاولون

لمبة التلاعب بعداد الكهرباء

أسباب إضاءة لمبة التلاعب بعداد الكهرباء مسبوق الدفع

صورة أرشيفية

الحرب على إيران.. هيئة بريطانية تكشف عن حادثة بحرية بميناء مبارك الكبير بالكويت

الاهلي

مفاجأة بشأن توقيع عقوبات على الأهلي من الكاف.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الاهلي

الترجي الأبرز.. مواجهات نارية لـ الأهلي في شهر مارس

المنتخب

اتحاد الكرة يحسم مصير ودية المنتخب امام السعودية

طلائع الجيش

الدوري المصري ... بتروجيت يواجه طلائع الجيش اليوم

بالصور

تفاصيل إصابة 11 شخصًا بينهم تلاميذ مدارس في تصادم سيارة سوزوكي وآخرى نقل بالشرقية | صور

جانب من الحادث
جانب من الحادث
جانب من الحادث

بربع مليون.. زجاجة دينا الشربيني تثير الجدل على السوشيال ميديا

بربع مليون..زجاجة دينا الشربينى من شانيل تثير الجدل على السوشيال ميديا
بربع مليون..زجاجة دينا الشربينى من شانيل تثير الجدل على السوشيال ميديا
بربع مليون..زجاجة دينا الشربينى من شانيل تثير الجدل على السوشيال ميديا

فوائد شحم الخروف.. "اللية" تفيد صحتك

فوائد شحم الخروف "اللية" تفيد صحتك
فوائد شحم الخروف "اللية" تفيد صحتك
فوائد شحم الخروف "اللية" تفيد صحتك

اقتصادية ولذيذة.. طريقة عمل أصابع البطاطس المقرمشة المحشية

طريقة عمل أصابع البطاطس المقرمشة المحشية
طريقة عمل أصابع البطاطس المقرمشة المحشية
طريقة عمل أصابع البطاطس المقرمشة المحشية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد