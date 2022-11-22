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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حالات وشروط لـ زيادة المعاشات بالقانون الجديد.. تعرف على المستفيدين

المعاشات
المعاشات

زيادة المعاشات من أكثر عمليات البحث التي يقوم بها المتقاعدين، من أجل تحسين دخلهم، ويبحثون عن مواد بـ قانون المعاشات الجديد تعطي لهم الحق في زيادة المعاش وتحسينه، أو صرف معاشًا إضافيًا، وهو بالفعل نص عليه القانون رقم 148 لسنة 2019.

وتبدأ الحكومة في صرف زيادة المعاشات للمستحقين بداية من شهر نوفمبر الجاري، والذي يقدر بحوالي 300 جنيه لجميع أصحاب المعاشات، ويمكن للممتقاعدين الذين يحصلون على أكثر من معاش أن يتقاضو 600 جنيه، حيث تطبق زيادة المعاشات بكل معاش على حدى.

أما عن زيادة المعاشات وتحسينها بشكل استثنائي، فقد وضع قانون المعاشات الجديد شروطًا لذلك، حيث إنه لا يتم زيادة المعاشات بشكل عشوائي، وإنما على فئات معينة حددها القانون، بعكس القانون الصادر بشأن العلاوة الاستثنائية لأصحاب المعاشات، والتي تمنح لجميع الذين يتقاضون معاشًا.

وحدد قانون المعاشات الجديد 4 حالات لزيادة المعاشات وتحسينها، إضافة إلى إمكانية الحصول على معاش استثنائي، يضاف إلى المعاش الأصلي والرئيسي الذي يحصل عليه المستحقق للمعاش، وهذا يعد ضمن الحالات التي يجوز فيها الجمع بين أكثر من معاش.

حالات زيادة المعاشات

وتأتي الحالات التي يتم فيها زيادة المعاشات كالتالي:

- العاملون السابقون بالحكومة وشركات القطاع العام والمستحقين عنهم من الأبناء والزوجات والمطلقات بشرط ألا يكونوا قد حصلوا على أي معاش لأي من الأسباب.
- العاملون السابقون لمواجهة الظروف الصحية والاجتماعية

وكما حدد قانون المعاشات الجديد حالتين لـ زيادة المعاشات وتحسينها، فقد  حدد حالتين أيضًا لصرف معاش استثنائي، ويعد أحد أبرز البنود الواردة بـ قانون المعاشات الجديد، ويصرف في إطار دعم الدولة لبعض الفئات التي لها أعمال بارزة للمجتمع، إضافة إلى بعض الفئات التي تفرض ظروفهم الاجتماعية والصحية صرف معاشًا استثنائيًا.

وجاءت الحالة التي يتم فيهما الحصول على معاشًا استثنائيًا كالتالي:
- الأشخاص الذين أدوا خدمات جليلة للدولة.
- ضحايا الكوارث العامة

شروط زيادة المعاشات

كان ذلك بالنسبة لحالات زيادة المعاشات والحصول على معاش إضافي، أما بالنسبة للشروط، فقد جاءت كالتالي:

- استخراج  نموذج المعاش الاستثنائي من جهة العمل  أو مكتب التأمينات
- التحويل إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي أو اللجنة الطبية لتقرير نوع المرض ومدى حاجته إلى علاج طويل
- اجراء بحث اجتماعي يحدد مصادر الدخل في حالة طلب طلب زيادة المعاشات
- عرض نموذج طلب زيادة المعاش والتقرير الطبي والبحث الاجتماعي على اللجنة التحضيرية لإصدار قرار بشأن زيادة المعاشات.

زيادة المعاشات

ومن المقرر صرف زيادة المعاشات بداية من شهر نوفمبر الجاري، بعدما صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على منحة العلاوة الاستثنائية، والتي تتضمن الآتي:

- تقدر الزيادة بـ 300 جنيه
- تسري الزيادة على أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم بداية من العمل بالقانون.

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في سياق متصل، ينتظر أصحاب المعاشات زيادة تاريخية أخرى، بتعديل قانون المعاشات الجديد تقدر بـ 15 % كحد أدنى، حيث أعلن النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن تقدمه بمشروع قانون لزيادة المعاشات لتكون بحد أدنى 15 %، بدلا من النص الحالي الذي ينص على أن تكون الزيادة بحد أقصى 15%، وذلك من أجل مواجهة أعباء المعيشية وتحسين دخول أصحاب المعاشات.

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