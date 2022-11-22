أداء إيجابي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف الأسبوع، وسط ارتفاع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100.



وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 12487 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 2162 نقطة.

زاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 14958 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 5139 نقطة.



فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 2394 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 3479 نقطة.