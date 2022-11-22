عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دون إصابات.. انهيار اجزاء من عقار بالعجمي غربي الإسكندرية

المنزل المنهار بالعجمي
المنزل المنهار بالعجمي

انهارت أجزاء من الطابق الأول بعقار في حي العجمي، غربي محافظة الإسكندرية، وذلك وقوع دون إصابات أو وفيات بين المواطنين.

وذكرت مديرية التضامن في بيان أنها تلقت أشارة من غرفة عمليات المحافظة، تفيد بسقوط سقف حجره الدور الاول علوي على الدور الارضي بدون اصابات والعقار به سكان، وذلك بطريق الملاحة بجوار شركة الغراء بحي العجمي.

في جولة بمحطة مصر.. نائب محافظ الإسكندرية: جهود للقضاء على العشوائيات والجائلين

في رحلة 3 أيام..الإسكندرية تستقبل 440 سائح على متن الباخرة أيجان أودسي

وبناء على تعليمات الدكتورة ماجدة جلالة مدير المديرية، توجهت مريم رفعت مسؤل الاغاثه بالمديرية لإدارة العجمي، ومنال حسن مدير ادارة العجمي، بسرعة التوجه لموقع البلاغ.

وتبين من خلال المعاينة سقوط سقف حجرة الدور الاول على الارضي، ومن خلال الحصر تبين ان العقار يقيم به ثلاث اسر واسره واحده لديها خسائر بالممتلكات وجاري عرض العقار علي لجنه المنشأت الهندسيه من خلال حي العجمي، ولا يوجد اي اصابات او وفيات.

وجاري عمل الابحاث الاجتماعيه لصرف تعويضات الأعاشه وخسائر الممتلكات.

الاسكندرية محافظ الاسكندرية غرفة عمليات التضامن صرف تعويضات انهيار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خدشت الحياء.. تفاصيل ترحيل مشجعة إنجليزية من قطر بعد هذا الفيديو

تحرك عاجل من وزير التعليم بشأن انتشار الفيروس التنفسي المخلوي بالمدارس

بالتردد.. قناتان مفتوحتان تذيع مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم مجانا

الذهب يحبس الأنفاس| الأصفر يتخطى مستويات قياسية وهذا سعر عيار 21 الآن

ملمسنيش .. مفاجأة | فتاة واقعة الشرف بالشرقية تكذب زوجها في التحقيقات

طارد عاملة النظافة في الشارع وأفصح عن رغبته.. والنيابة تتخذ قرار

استدرجته زوجته وقتله شقيقه.. جريمة بشعة هزت كفر الشيخ| ما القصة؟

بشرى للجماهير قبل مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم

ترشيحاتنا

لم يلمسها.. النيابة العامة: زوج فتاة الشرف بالشرقية غير أقواله

الإسكان: وحدات متوسطي ومحدودي الدخل لم تتأثر بقرارت «الوزراء» بشأن التمويل العقارى|خاص

مصير الامتحانات وانتشار الفيروس بالمدارس.. 11 قرارًا عاجلًا من وزير التربية والتعليم اليوم

سالم الدوسري يقود تشكيل السعودية أمام الأرجنتين في كأس العالم

احذروا يومي 24 و25 نوفمبر.. فيضانات وأمطار غزيرة تضرب هذه المناطق

وزير الطاقة السعودي ينفي تقارير بشأن زيادة إنتاج النفط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحركات غريبة.. هيفاء وهبي بجلسة تصوير تثير الجدل علي السوشيال ميديا.. شاهد

زفة الشريفة العفيفة|بعد الصلح بينهما.. محامٍ: السجن 15 عامًا لزوج القاصر وسنتين لوالدها

عمرها 135 عامًا.. سباك يفاجأ برسالة سرية تحت أرضية منزل بريطاني

يجمعون القمامة.. لافتة مذهلة من مشجعي اليابان بكأس العالم| شاهد

فيديو

ماذا قالت نسرين طافش بعد طلاقها من شريف شرقاوي؟.. فيديو جراف

رسائل إعجاب.. أحمد سعد وريم البارودي يتبادلان كلمات الشكر عبر شاشات البرامج

كائنات فضائية وإشارة واي فاي.. أشهر 10 أساطير غامضة عن فراعنة مصر القديمة|فيديوجراف

زوجتك شمس أيامي| كتب كتاب يثير الجدل على السوشيال ميديا.. فما القصة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

اﻟﻤﺰﻳﺪ