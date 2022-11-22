دون إصابات.. انهيار اجزاء من عقار بالعجمي غربي الإسكندرية

انهارت أجزاء من الطابق الأول بعقار في حي العجمي، غربي محافظة الإسكندرية، وذلك وقوع دون إصابات أو وفيات بين المواطنين.

وذكرت مديرية التضامن في بيان أنها تلقت أشارة من غرفة عمليات المحافظة، تفيد بسقوط سقف حجره الدور الاول علوي على الدور الارضي بدون اصابات والعقار به سكان، وذلك بطريق الملاحة بجوار شركة الغراء بحي العجمي.

وبناء على تعليمات الدكتورة ماجدة جلالة مدير المديرية، توجهت مريم رفعت مسؤل الاغاثه بالمديرية لإدارة العجمي، ومنال حسن مدير ادارة العجمي، بسرعة التوجه لموقع البلاغ.

وتبين من خلال المعاينة سقوط سقف حجرة الدور الاول على الارضي، ومن خلال الحصر تبين ان العقار يقيم به ثلاث اسر واسره واحده لديها خسائر بالممتلكات وجاري عرض العقار علي لجنه المنشأت الهندسيه من خلال حي العجمي، ولا يوجد اي اصابات او وفيات.

وجاري عمل الابحاث الاجتماعيه لصرف تعويضات الأعاشه وخسائر الممتلكات.