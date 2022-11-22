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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في جولة بمحطة مصر.. نائب محافظ الإسكندرية: جهود للقضاء على العشوائيات والجائلين

نائب محافظ الإسكندرية
نائب محافظ الإسكندرية تتفقد مشروع محطة مصر

تفقدت الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية واللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية والمهندسة عزة سعد رئيس حي وسط، المشروعات الجارية ومشروع الصرف الصحي بميدان محطة مصر.

وأكد نافع علي أهمية ميدان محطة مصر، وعلي الجهود المبذولة من محافظة الإسكندرية تحت قيادة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية للقضاء علي العشوائيات وظاهرة الباعة الجائلين والحفاظ علي رونق المحافظة وميادينها الهامة.

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وشدد نافع علي مقاول مشروع الصرف الصحي بالميدان الإنتهاء من المشروع في التوقيتات الزمنية المحددة ملتزماً بأقصي معايير الجودة استعداداً لافتتاح الميدان.

يذكر أن مشروع تطوير ميدان محطة مصر يأتي في إطار تنفيذ رؤية القيادة السياسية للقضاء على الأسواق العشوائية وظاهرة الباعة الجائلين من خلال إنشاء أسواق حضارية، ويُعد استكمالا لمسيرة التنمية في محافظة الإسكندرية لتحقيق رؤية مصر 2030.

يأتي هذا في إطار بدء العد التنازلي لافتتاح مشروع تطوير وتخطيط ميدان محطة مصر

الاسكندرية محافظة الاسكندرية الصرف الصحى العشوائيات الباعة الجائلين التكنولوجيا القيادة السياسية

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