محافظ الإسكندرية: الأكاديمية العربية تخدم قضايا التنمية والتكنولوجيا المتقدمة

شارك اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية في الحفل الذي أقامته الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمناسبة اليوبيل الذهبي بحضور الدكتور أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، والمهندس كامل الوزير وزير النقل، والدكتور محمد أيمن أحمد عاشور وزير التعليم العالي، وعدد من وزراء النقل العرب المشاركين في اجتماع وزراء النقل العرب، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، ولفيف من قيادات النقل البحري.

وقال الشريف، إنه من دواعي سروري مشاركة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري برئاسة الدكتور إسماعيل عبدالغفار هذا الاحتفال، مثمناً دور الأكاديمية في دعم جهود بناء القدرات للدول العربية عن طريق تعزيز صقل المهارات الإدارية والفنية فى الموضوعات التى تخدم قضايا التنمية ونقل التكنولوجيا المتقدمة وتعريبها، لتخدم أكبر قطاع من المتخصصين فى الدول العربية.

وأشاد المحافظ بالجهود الموفقة للدكتور إسماعيل عبد الغفار والعمداء والأساتذة الذين لا يدخرون جهدا لضمان جودة التعليم الجامعي في كافة الكليات، معربا عن إعجابه بما تقدمه الأكاديمية أيضاً من خدمات تعليمية وتدريبية وبحثية فى مجالات الإدارة والهندسة وغيرها، من البرامج التعليمية التي تنافس بها أكبر الجامعات على مستوى العالم، وكذلك ما تُقدمه من خدمات لتلبية متطلبات التنمية للدول العربية.