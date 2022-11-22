رئيس جامعة كفر الشيخ يوجه بالارتقاء بمستويات البحث العلمي المعتمدة على الجودة والابتكار

أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ أن البحث العلمي يعد أحد أهم الأركان الرئيسة للجامعة، ومن خلاله يرتفع مستوى الكفاءات وتنشأ المشروعات الناهضة، لذا تحرص الجامعة على الارتقاء بمستوياته، وتنشيطه كما، وتعميق مفهومه نوعا ، وسلامة منهجيته التي تعتمد على الجودة والابتكار، واتساقاً مع رؤية الجامعة ورسالتها إلى تشجيع التميز البحثي ومكافأة المتميزين فيه.



وأضاف د. دسوقي ، أن الجامعة اعتمدت ذلك في خطتها الاستراتيجية، لما له من انعكاسات إيجابية على الباحثين أنفسهم من حيث التوجه نحو النشر في المجلات والدوريات ذات السمعة العالمية المتقدمة، إلى جانب الإسهام في تعزيز المكانة العلمية والبحثية للجامعة محلياً وإقليميا ودولياً.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مجلس الدراسات العليا والبحوث لشهر نوفمبر2022، اليوم الثلاثاء، بحضور وكلاء الكليات أعضاء المجلس ومدير عام الإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث الدكتور وفاء عبد السلام.

واستهل المجلس بالترحيب بالحضور ثم التطرق لجدول الأعمال المجلس وناقش في جلسته العديد من الموضوعات، كما تم استعراض التقارير الخاصة التي تمت خلال الشهر.

وناقشَ عددًا من الموضوعات التي تَخُصُّ قطاع الدراسات العليا والبحوث بكليات الجامعة المختلفة ومعاهدها؛ طبقًا لما هو مُدرَجٌ في جدول الأعمال.

وعلى هامش الاجتماع، هنأ رئيس الجامعة أعضاء مجلس الدراسات العليا والبحوث الجدد، متمنياً لهم التوفيق ومُساهمتهم في النهوض بقطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة.

وجه رئيس جامعة كفر الشيخ بضرورة التعاون مع طلاب الدراسات العليا والتسهيل عليهم في إطار اللوائح والقوانين المنظمة، لخدمة الطلاب والباحثين لتحقيق الشفافية، ودقة وسرعة الإنجاز في أداء العمل.

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