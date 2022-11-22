الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي ووزارة الشباب يختتمان المعسكر التدريبي لريادة الأعمال

اختتمت الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي (AECID) ووزارة الشباب والرياضة، اليوم، المعسكر التدريبي المؤهل لمبادرة "كن رائد أعمال" بمشاركة 100 مبادرة ريادية خضراء وصناعية في مركز الشباب ببورسعيد، وذلك لتعزيز تنمية المؤسسات والعمل الحر في حقبة ما بعد COVID.

وقدمت المبادرة حزمًا تدريبية شاملة على ريادة الأعمال لحوالي 2000 طالب جامعي وخريج وامرأة وذوي إعاقات تتناسب بكفاءة مع الأولويات الاقتصادية لمصر، مع التركيز على النمو الأخضر والصناعي .

وتوفر مبادرة "كن رائد أعمال" فرصة لرواد الأعمال لتطوير أفكار مبتكرة للصناعات الخضراء المستقبلية التي يمكنها تنويع وتنشيط الاقتصاد المصري.

وقالت مونيكا غونزاليس باستوس، مديرة البرامج في AECID: "لقد كان أمرًا مذهلاً حقًا أن نرى تنوع الأفكار التي تم طرحها في المعسكر التدريبي Be Entrepreneur في بورسعيد، والذي يشهد على الإمكانيات الريادية للشباب المصري، تماشياً مع رؤية مصر 2030، كما يلتزم التعاون الإسباني بتلبية تطلعات الشباب من خلال توفير فرص عمل لائقة لدعم اقتصاد شامل، إذ تعد وزارة الشباب والرياضة شريكًا موثوقًا به للتعاون الإسباني، وهو ما يفتح الأبواب لشراكات أكثر فعالية وتأثيرًا".

وأشارت منال جمال وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب في كلمتها إلى أن التعاون يأتي في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتوفير فرص التدريب للشباب وبناء قدراتهم لبدء أعمالهم التجارية الخاصة.

وأضافًت أن الحقائب التدريبية كانت شاملة وتضمنت المهارات المطلوبة لرواد الأعمال مثل اختيار الشركاء والقيادة الإدارية والعلامات التجارية والتسويق وتصميم نماذج الأعمال والإدارة المالية ومهارات العرض.

وتم اختيار المشاريع المشاركة من قبل لجنة تحكيم ضمت مجموعة من المتخصصين من الوكالات الشريكة لمبادرة رواد النيل، التي بدأت في عام 2019 بدعم من البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي المصري، وخلال المرحلة التالية، سيتم اختيار 40 متأهلاً للتصفيات النهائية من بين 100 مبادرة، وتزويد المبادرة بحاضنة وخدمات تطوير الأعمال والتواصل مع الشركاء الماليين فضلًا عن تزويد بقية المبادرات بمزيد من التوجيه لمساعدتهم على تنمية أفكارهم.