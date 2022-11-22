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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

التأثيرات المحتملة للتغير المناخى على صحة النبات.. ندوة بزراعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أقامت الجمعية المصرية للإدارة المتكاملة للآفات بكلية الزراعة جامعة عين شمس ندوة بعنوان "التأثيرات المحتملة للتغير المناخى على صحة النبات" تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور احمد جلال عميد كلية الزراعة ، برئاسة الدكتور احمد جلال عميد كلية الزراعة ومقرر الندوة الدكتور محمد السعيد الزميتي ومقرر رئيس الجمعية، والدكتور عادل البسيونى سكرتير الجمعية والدكتور محمود عبد السميع رئيس مجلس قسم وقاية النبات، وذلك بقاعة المؤتمرات بالكلية.

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افتتح الندوة الدكتور أحمد جلال عميد الكلية الندوة وأشار جلال مدى تأثير  التغير المناخي على القطاع الزراعي، كما تحدث الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة المبيدات الزراعية عن المبيدات والتغيرات المناخية، وتحدث الدكتور محمد السعيد الزميتي عن التأثيرات المحتملة للتغيرات المناخية على الآفات الزراعية

هذا وجاءت الجلسة الثانية برئاسة الدكتور نظمي عبدالحميد نائب رئيس الجامعة الأسبق

كما اوضح الدكتور على سليمان رئيس اللجنة التنسيقية للصحة النباتية مدى تأثير التغيرات المناخية ودودة الحشد الخريفية على المجال الزراعى 
وتحدث المهندس / سعيد عبد اللاه عن تحديات التغيرات المناخية والزراعية المصرية
وتحدث الدكتور عادل البسيوني سكرتير الجمعية حول نحل العسل والبيئة
ثم تلى ذلك حلقة نقاشية وتوصيات 
وقد خلصت الندوة لأعتبار مصر شديدة التأثر بتغير المناخ، مع الزيادة المتوقعة في موجات الحر والعواصف الترابية والعواصف على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط ​​والظواهر الجوية الشديدة. تم توثيق احترار أقوى على مدار الثلاثين عامًا الماضية، مع زيادة متوسط ​​درجات الحرارة السنوية بمقدار 0.53 درجة مئوية لكل عقد و مخاطر المناخ في البلاد ستؤثر على النبات ومن المتوقع أن تؤدي التغيرات المناخية إلي ظروف أكثر ملائمة لتأسيس وانتشار الآفات الزراعية من المتوقع أن تغير من ملائمة المناخ المحلي للآفات ومن ثم التغير في توزيعها وحتمية تأقلمها لتناسب الظروف الجديدة تهتم هذه الندوة للإجابة على بعض الأسئلة المتعلقة بالتأثيرات المحتملة للتغيرات المناخية على الآفات الزراعية بصفة عامة وركزت على تأثير التغير المناخي على العناصر الهامة بالأنظمة البيئية الزراعية بما في ذلك الآفات الرئيسية ( الحشرات ، الأمراض ، الأعشاب ) كما تولى اهتمام خاص بالتأثير المحتمل لهذه التغيرات على انتشار وتوزيع بعض الانواع الغاذية الخطيرة مثل سوسة النخيل الحمراء ودودة الحشد الخريفية وغيرها من الافات الغلزية التى انتشرت وسببت اضرار هائلة اخير او فى خلال العقود القريبة الماضية بمصر والكثير من البلاد العربية .وايضا فإنها تلقى الضوء على تداعيات التغير المناخى على مواد حماية النبات، وخاصة المبيدات. وتستهدف الجمعية من خلال هذه الندوة التأكيد على التوجهات الاستراتيجية لادارة الافات فى ظل ظروف التغير المناخى. كما اشارت الندوة الى اهمية نحل العسل كمؤثر حيوى ورادع بيئي فى التنبؤ بالتغيرات المناخية التى تؤثى على النحل بصفة خاصة وعلى الطائفة بصفة عامة

جامعة عين شمس
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