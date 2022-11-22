الدوما الروسي يطالب برلمانات العالم بالتحرك ضد جرائم أوكرانيا

طالب مجلس الدوما الروسي اليوم الثلاثاء من قبل لجنتي الدفاع والشؤون الدولية، بإدنة مقتل أسرى الحرب الروس على يد القوميين الأوكرانيين، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وجاء في البيان أن "نواب مجلس الدوما يطالبون برلمانات العالم بإدانة جرائم نظام كييف بشكل لا لبس فيه والمساعدة في تقديم مرتكبي جريمة القتل اللاإنسانية المباشرين إلى العدالة ، فضلاً عن رعاتهم".

ووفقًا للبرلمانيين ، يعد قتل أسرى الحرب انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي من جانب أوكرانيا ، بما في ذلك اتفاقية جنيف لعام 1949 بشأن معاملة أسرى الحرب.

كما ذكر النواب الروس، أنه جرى انتهاك المعايير الدولية لحقوق الإنسان ، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1984 ، وفقًا لمداولة تمت في مجلس الدوما.