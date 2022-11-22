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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

إجراء ولادة طبيعية لسيدة تعاني من فشل كلوي بمستشفى أبو حماد في الشرقية

الفريق الطبي
الفريق الطبي

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه قام الفريق الطبي بقسم النساء والتوليد بالمستشفى، بإجراء ولادة طبيعية للسيدة ( ه.م ) ٣٠ سنة، والتي تعاني من فشل كلوي مزمن وتداوم على جلسات الغسيل الكلوي بالمستشفى منذ ٦ سنوات، حيث تم فحصها دوريا ومتابعتها أثناء فترة الحمل من خلال أطباء النساء والباطنية بالمستشفى، وعمل التحاليل والأشعات اللازمة للحفاظ على صحتها وسلامة الجنين، إلى أن تمت الولادة الطبيعية رغم وجود تاريخ لإجراء ولادتين قيصرية لها سابقا، والحالة الآن مستقرة، وتحت الملاحظة الطبية بالمستشفى.

واضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه تمت الولادة تحت إشراف الدكتور أحمد عباس مدير المستشفى، والدكتور ابراهيم عمر رئيس قسم النساء والتوليد، والدكتور محمد فوزي رئيس وحدة الكلى، وقام بإجراء الولادة الدكتور محمود أمين استشاري النساء و التوليد، بمشاركة الدكتور حسام صبري أخصائي التخدير.

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وتقدم وكيل الوزارة بالشكر لمدير المستشفى والطاقم الطبي، والتمريض، والفريق المعاون، على جهودهم المبذولة لخدمة المرضى، متمنيا لهم تحقيق المزيد من النجاحات للإرتقاء بمستشفي أبو حماد المركزي.

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