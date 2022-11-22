أضرار هائلة.. ضربات صاروخية روسية تتسبب في خسائر فادحة بـ أوكرانيا

قال فولوديمير كودريتسكي، رئيس الشركة المشغلة لشبكة الكهرباء الوطنية الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، إن أضرارًا هائلة لحقت بالمنشآت الأوكرانية لتوليد الكهرباء، نتيجة ضربات صاروخية روسية.

وأكد كودريتسكي، في إفادة صحفية، أن “الشركة تريد المساعدة في توفير الظروف لبقاء الأوكرانيين في البلاد خلال فصل الشتاء”.

كما وصف رئيس الشركة المشغلة لشبكة الكهرباء الوطنية الأوكرانية، دعوات الإجلاء بأنها "غير ملائمة".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أن القوات الروسية شنت 9 غارات جوية و 7 هجمات صاروخية و 50 هجوما براجمات صواريخ على أوكرانيا، كما قصفت مواقع القوات المسلحة الأوكرانية والمستوطنات بالقرب من خط التماس، مما ألحق أضرارا بالبنية التحتية الحيوية ومنازل المدنيين.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن وحدات من قوات الدفاع الأوكرانية تصدت خلال اليوم الماضي لهجمات روسية في عدد من المستوطنات في دونيتسك.