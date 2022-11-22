الزراعة لـ صدى البلد: تحسين سلالات الماشية من أهم محاور  تنمية الثروة الحيوانية 

يعد تحسين سلالات الماشية من أهم محاور تنمية الثروة الحيوانية فى مصر والذى تولى القيادة السياسية اهتماما كبيرا به خلال الآونة الأخيرة من أجل زيادة إنتاجية اللحوم والألبان فى مصر بحيث تزيد نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم وتصدير الفائض إلي الخارج من الألبان.

محاور تنمية الثروة الحيوانية

وقال الدكتور عادل التراس مستشار وزير الزراعة لتحسين السلالات، إن من أهم محاور تنمية الثروة الحيوانية تحسين سلالات الماشية والذي يأتي من خلال تحسين السلالات المصرية بإدخال سلالات أجنبية بدمج الحيوان المنوى من السلالات الأجنبية وكذلك الحيوان المنوي بالسلالات المصرية وبالتالى أدى إلي ولادات عالية الجودة وذلك بهدف زيادة إنتاجية اللحوم والألبان.

10 مليارات جنيه

وأشار "التراس" خلال تصريحات ل" صدي البلد " ، إلي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يدعم تنمية الثروة الحيوانية من أجل النهوض بها فى جميع أجزائها المختلفة بما يقرب من 10 مليارات جنيه لذلك افتتح الرئيس عدة مشروعات قومية تستهدف تنمية الثروة الحيوانية.

وأضاف " مستشار وزير الزراعة لتحسين السلالات" أن أننا لدينا إنتاجية منخفضة من اللحوم فالحيوان كان يعطى من 3 ل 5 كيلو فى اليوم ، ولكن بعد إدخال التقنيات الحديثة والخاصة بتحسين السلالات والتلقيح الاصطناعي أصبحت الماشية من الجيل الأول تنتج حوالى من 7 لـ 10 كيلو يوميا من اللحوم فى الأبقار ، وفى الجيل الثاني والثالث نصل إلي 25 كيلو من الألبان.

الإحلال التدريجي

وأكد أن هناك تكليف من الرئيس السيسي بالإحلال التدريجى بأن تحل السلالات الأجنبية مكان السلالات المصرية مما يؤدى إلي الحصول على قطعان من السلالات الأجنبية ويكون تدريجيا حتى يتواءم مع الظروف المناخية المتواجدة فى مصر .

ترأس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الاجتماع الأول للجنة التحسين الوراثي والمشكلة بقرار من د مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأكد في بداية الاجتماع “القصير” ، على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة الاهتمام بتنمية الثروة الحيوانية والتحسين الوراثي ونشر السلالات الجديدة التي تحقق انتاجية عالية من اللحوم والالبان وتسهم في رفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين.

وقال السيد القصير وزير الزراعة إنه على صعيد محور تحسين السلالات لتنمية الثروة الحيوانية فقد استهدفنا تنفيذه من خلال مدخلين: المدخل الأول..تحسين السلالات المحلية من خلال وضع خطة استهدفت رفع مستوى إنتاجية الرؤوس المحلية من اللحوم والألبان، حيث تم الآتي: رفع كفاءة بعض الوحدات البيطرية وتدعيمها بالأجهزة اللازمة.

وتابع خلال تصريحات سابقة له:"كما تم تطوير مراكز التلقيح الاصطناعي التابعة للوزارة وتوفير احتياجاتها من الاجهزة ( عدد 4 مراكز في العباسية – العامرية – سخا – بني سويف) ، و تجهيز أكثر من 630 نقطة تلقيح اصطناعي جديدة بالقرى بهدف الوصول إلى صغار المربين ، وكذلك تم تدريب واعداد ملقحين اصطناعين واكسابهم الخبرات اللازمة لنشر الوعي والإسراع في تنفيذ الخطة ، مع تدريب صغار المربين على برامج التغذية والرعاية للقطعان بما يتناسب مع نوعية السلالات والغرض من التربية".