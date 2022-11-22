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رئيس التحرير
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مصطفى حامد: كلو سيز علاج لتقوية المناعة الناتجة من الضغط النفسي والاكتئاب

الدكتور مصطفى حامد،المستشار
الدكتور مصطفى حامد،المستشار الطبي لشركة AMD

أكد الدكتور مصطفى حامد، المستشار الطبي لشركة AMD، أن كلو سيز يحتوي على الأوميجا 3 ويساهم بشكل فعال في تقوية المناعة والتي بدورها يمكنها مواجهة الفيروسات، متابعا أن عن علاج لتقوية المناعة التي تنتج عن الضغط النفسى والاكتئاب.

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استشارى باطنة يعدد فوائد الأوميجا 3 فى كلوسيز.. فيديو

وأضاف مصطفى حامد، خلال حوار مع الإعلامية نشوى مصطفى، مقدمة برنامج بنت البلد ، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن منتج كلو سيز يعتبر مكملا غذائيا مكونا من زيت كبد الحوت وبه فيتامين أ وفيتامين د واوميجا 3.

 

 

"فيتامين أ" يعطي قوة للأغشية المخاطية للفم والأنف

 

وتابع الدكتور مصطفى حامد،المستشار الطبي لشركة AMD، أن "فيتامين أ" يعطي قوة للأغشية المخاطية للفم والأنف، مشيرا إلى أن كلوسيز يعمل على تقوية المناعة بشكل كبير.

 

وأكد الدكتور مصطفى حامد،المستشار الطبي لشركة AMD، أن كلوسيز يدخل في علاج كل الأمراض، ويساعد الأمهات على حل مشاكل الوهن والضعف لأطفالهن وجميع أفراد الأسرة، موضحا أن جميع الأطفال اعتادوا على التجمعات واللعب لذلك الجسم يحتاج إلى فيتامينات لتقوية المناعة وتزويد الطاقة، مشيراً إلى أن كلوسيز يضم جميع الفيتامينات التي يحتاجها الجسم.


ونوه الدكتور مصطفى حامد،المستشار الطبي لشركة AMD، بأن كلو سيز يعتمد على الاستمرارية، مشيراً إلى أن مصدر كلوسيز هو نيوزيلندا.

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