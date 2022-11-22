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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

صيدلة حلوان: المعلوماتية الحيوية والذكاء الاصطناعي ترفع من مستوى الأبحاث

جامعة حلوان
جامعة حلوان

نظمت كلية الصيدلة جامعة حلوان ندوة عن المعلوماتية الحيوية وتطبيقاتها في المجالات الصيدلانية المختلفة، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ,الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة.

تحدثت في الندوة الدكتورة ولاء الشريف رئيس قسم الميكروبيولجي والمناعة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

تناولت الندوة تطبيقات المعلوماتية الحيوية في البحوث الصيدلانية بالمجالات المختلفة مثل تطبيقاتها في الجينوم وتطبيقاتها في اكتشاف الدواء وكذلك الإيصال والتهديف الدوائي وغيرها من التطبيقات الصيدلانية للمعلوماتية الحيوية.

أشار الدكتور سامح سرور، إلى أن المعلوماتية الحيوية والذكاء الاصطناعي من الوسائل الحديثة التي يجب علي جميع الباحثين الحصول علي الحد الأدني من مهاراتها، لأهميتها الكبرى، حيث يتم توظيفها في جميع المجالات البحثية بشكل ييسر من إجراء البحوث ويختصر الكثير من الوقت وتكلفة الأبحاث، ويعظم من جهود الباحثين.

وأضاف أن المعلوماتية الحيوية والذكاء الاصطناعي يمكن توظيفها بشكل واسع في مختلف المجالات الصيدلانية بشكل يعود بالنفع ويسهم في رفع مستوي الأبحاث.

الذكاء الاصطناعي رئيس جامعة حلوان كلية الصيدلة Jobs Education

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