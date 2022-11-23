غدا.. طب عين شمس تختتم احتفال الأسبوع العالمي بندوة توعوية لمقاومة مضادات الميكروبات

ينظم قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة بكلية الطب جامعة عين شمس برئاسة الدكتورة مها حمدى، أسبوع توعوى للموظفين العاملين بالكلية والجامعة والكليات التابعة لها، بأسباب وخطورة المضادات الحيوية.

يأتي ذلك في إطار احتفالية كلية الطب بجامعة عين شمس بالأسبوع العالمى لمقاومة مضادات الميكروبات تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتور على الانور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات والدكتورة هالة سويد وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتختتم الفعاليات بندوة توعوية يوم الخميس الموافق ٢٤ نوفمبر بمدرج الدكتور البنهاوى فى تمام الساعة العاشرة صباحا.

والجدير بالذكر انطلقت امس فعاليات المؤتمر السنوى الدولى الرابع للصحة العامة ، بعنوان "العدالة الصحية خارطة الطريق إلى تغطية صحية شاملة"، والذى تنظمه جامعة عين شمس بالتعاون مع المعهد الإفريقي لأخصائي الصحة العامة AlPHP واتحاد الجامعات الإفريقية لدول شمال أفريقيا، وجامعة الجلالة ، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بمدرج المحلاوى بكلية طب جامعة عين شمس .

شهد افتتاح المؤتمر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، ومحمد الشناوي، القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، الدكتور الدكتور بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، الدكتور نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر ، Dr. Ayodele Bankole James المدير التنفيذى للمعهد الإفريقي لاخصائى الصحة العامة، د. محمد المحرصاوى رئيس جامعه الأزهر السابق ونائب رئيس اتحاد الجامعات الإفريقية لدول شمال أفريقيا، الدكتور على الأنور عميد كلية الطب جامعة عين شمس والدكتور أماني الشريف مدير المكتب الإقليمي لشمال أفريقيا لاتحاد الجامعات الافريقية ، الدكتور أسامة منصور وكيل كليه الطب جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، الدكتور وجيدة أنور الأستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر.