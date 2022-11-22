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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رابط التسجيل لاختبار الآيلتس بكلية الزراعة جامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

ينظم مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني ورشة عمل بعنوان "التأهيل لاختبار الأيلتس" يوم السبت ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٢ من الساعة ١١ حتي الثالثة عصرا بمقر كلية الزراعة - جامعة عين شمس.

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ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، الدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة، الدكتور ولاء محمد عبدالغني وكيل كلية الزراعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

تأتي ورشة العمل في إطار حرص جامعة عين شمس على تأهيل السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعة للتمثيل الدولي على كافة مستويات التعليم والبحث العلمي وتعزيزا لدور قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الزراعة في تنمية مهارات الطلاب والباحثين والارتقاء بالمهارات اللغوية والبحثية التي تسمح للخريجين بتمثيل الجامعة في كافة دول العالم.

تستهدف ورشة العمل طلاب المراحل الجامعية الأولي، طلاب البرامج الخاصة، طلاب الدراسات العليا، والسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية.

يحاضر بورشة العمل كلًا من  سامر فاضل مدير تطوير الأعمال بالمركز الثقافي البريطاني، والدكتور اسامة البيلي مدرب وخبير الأيلتس بالمركز الثقافي البريطاني.

تتضمن ورشة العمل شرح المصادر المختلفة وخدمات الاختبار المقدمة، استراتيجيات التحضير للامتحان بأجزائه الاربعة، واستعراض أنواع الأسئلة الشائعة في الامتحان.

السادة الراغبين في حضور ورشة العمل، نرجو سرعة التسجيل من خلال الرابط التالي: https://forms.office.com/r/K5JS64xhNh

 

والجدير بالذكر عقدت المجلة الدولية لدراسات المرأة والطفل بكلية البنات جامعة عين شمس ندوة افتراضية بعنوان "آفاق تنمية الطفولة في الوطن العربي"، شارك فيها مجموعة من الأكاديميين والباحثين المصريين والعرب. 

وخرجت الندوة بعدد من التوصيات التي انبثقت عن الموضوعات المطروحة بالندوة وهي: 
١.استحداث القوانين والتشريعات التي تكفل حقوق الطفل، ودعم الدولة للأسر غير القادرة بهدف تمكين الطفل من الحصول على حقوقه 
٢.الارتقاء بالثقافة التربوية للأسر في المجتمعات العربية للحد من أساليب التنشئة التي تضر بنمو الأطفال وتعلمهم
٣.الارتقاء بأدب الأطفال وثقافته التي ترتكز على الكتابة الواعية والمستندة الى المعرفة العلمية بنمو الطفل المعرفي والاجتماعي واللغوي والوجداني 
٤.ابتكار الشخصية القصصية العربية التي تجسد ملامح الشخصية والقيم العربية بدلا من ترك الأطفال للتوحد مع الشخصيات الأجنبية في القصص الأجنبية المترجمة
٥.الخروج من النظرة النمطية لشخصيات المجتمع في ادب الأطفال 
٦.الاهتمام بالأدب المسرحي لمرحلة رياض الأطفال 
٧. دمج التكنولوجيا الجديدة وإنتاج ادب موجه للطفل عبرها 
٨. الإهتمام بالقضايا البيئية في ادب الأطفال 
٩. الاستفادة من نموذج المجلس العربي للطفولة في مجال تنشئة الطفل العربي وتعميمه.

مكتب رعاية المبعوثين جامعة عين شمس المجلس الثقافي البريطاني ورشة عمل التأهيل لأختبار الآيلتس Jobs Education

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