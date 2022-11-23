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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الجوزاء .. حظك اليوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022 : تجنب الوجبات السريعة

برج الجوزاء وتوقعات
برج الجوزاء وتوقعات اليوم

تشير توقعات برج الجوزاء اليوم،   الطريقة الوحيدة للوصول إلى قمة عيارك هي من خلال أقصى درجات الصبر والتصميم.

وإليك توقعات برج الجوزاء اليوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج الجوزاء وحظك اليوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022

يجد الموجهون وأصحاب العمل والأصدقاء أن هذا الجانب منك ممتع ومحترم حقًا، من المحتمل أن تستفيد كثيرًا من طبيعتك هذه، قد تكون هناك حالات عرضية من الخلافات الطفيفة والعلاقات الأسرية المتوترة، من الشائع أن يخوض أفراد الأسرة معارك صغيرة هذه الأيام، إذا بدا أن شخصًا ما من حولك غاضبًا ، فمن الأفضل منحه المساحة التي يحتاجون إليها بدلاً من بدء الجدال، احرص على عدم التورط في أي اشتباكات غير ضرورية اليوم ، لذا تجنب الخلافات غير الضرورية.

توقعات برج الجوزاء مهنيا

إذا كنت طالبًا جامعيًا، فسيتم وضعك في شركة مرموقة، هذا الملف الشخصي سوف ينقلك إلى أعلى، تعامل مع المقربين منك عندما تصل الأخبار الجيدة.

توقعات برج الجوزاء صحيا

على الرغم من أنك لا تجد أي مشكلات بارزة فيما يتعلق بصحتك ، فمن الأفضل أن تظل في الجانب الصحي، تجنب تناول المواد المصنعة.

توقعات برج الجوزاء عاطفيا

ستصل أنت وشريكك إلى وجهة مستقرة للعلاقة اليوم، أخيرًا تشعر بالعاطفة تجاه بعضكما البعض، اقضوا المساء معا.

‏توقعات برج الجوزاء في شهر نوفمبر

قد تشعر اليوم وكأنك تغرق في الديون الزائدة ولا يوجد مخرج من هذا الوضع، هناك بالفعل طريقة للخروج وهذا هو الكسب، ابحث عن الحل وقم بحله.

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