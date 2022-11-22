عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة كفر الشيخ تناقش المخطط الإستراتيجي المحدث للمدينة.. صور

سكرتير عام كفر الشيخ
سكرتير عام كفر الشيخ

ناقش اللواء تامر سعيد، سكرتير عام محافظة كفر الشيخ، المخطط الاستراتيجي المحدث لمدينة كفر الشيخ، خلال اجتماع عقده نيابة عن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

قد التحدي.. ختام فعاليات دوري الأسر المصرية في كفر الشيخ| صور

برلمان شباب كفر الشيخ: مركز استدامة محاكاة للأكاديمية الوطنية ومجهز بأحدث الأنظمة

جاء ذلك بحضور الدكتور سامي عامر، رئيس فريق العمل المكلف بإعداد المخطط، والمهندس ممدوح الشامي، مدير المركز الإقليمي للتخطيط، والمهندسة فاطمة الشوادفي، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، والمهندس حمادة المليجي، مدير إدارة التخطيط العمراني، بالإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، ومهندسي المركز الإقليمي للتخطيط بطنطا، ومدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة.


واستعرض السكرتير العام خلال الاجتماع، ما انتهت إليه دراسات التخطيط الاستراتيجي من دراسة سكانية وبنية أساسية وشبكة الطرق والخدمات، وغيرها من الدراسات القطاعية، ومنها تم عمل swot analysis بهدف تحليل ما انتهت إليه الدراسات، وتحديد الفرص والتحديات ونقاط القوة والضعف بكل قطاع ووضع البدائل التخطيطية وتقييمها.


كما تمت مناقشة الرؤية التنموية للمدينة والتي تتفق مع دور المدينة، وأهميتها كعاصمة للمحافظة وبما يحقق التنمية المستدامة والاتفاق على استكمال أعمال المخطط تمهيدا لاستكمال الإجراءات والعرض على شركاء التنمية والجهات المعنية ومن ثم اعتماد المخطط والعمل به.
 

يأتي ذلك في ضوء توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بضرورة مراعاة النمو المستقبلي للمدينة ودورها المحوري والإقليمي وشبكة الطرق التي تم تنفيذها والجاري تنفيذها من محاور أفقية ورأسية وكباري لربط شرق المدينة بغربها ورفع كفاءة مداخل المدينة وربطها بالمحافظات الأخرى، علاوة علي مراجعة مقترح التقسيم الإداري لأحياء المدينة إداريا بما يتفق مع توزيع السكان والمساحة والكثافة السكانية والخدمات وصولا لرضا المواطن.

IMG-20221122-WA0071
IMG-20221122-WA0071
IMG-20221122-WA0072
IMG-20221122-WA0072
IMG-20221122-WA0073
IMG-20221122-WA0073
IMG-20221122-WA0070
IMG-20221122-WA0070
IMG-20221122-WA0069
IMG-20221122-WA0069
IMG-20221122-WA0068
IMG-20221122-WA0068
كفر الشيخ التنمية المستدامة محافظ كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ جمال نور الدين محافظات اللواء جمال نور الدين التخطيط العمرانى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار من تركي آل الشيخ احتفالا بفوز السعودية علي الأرجنتين

ولي العهد السعودي يأمر بنقل الشهراني إلى ألمانيا بعد إصابته أمام الأرجنتين

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم والجرام يكسر حاجز الـ 1500 جنيه

قرار عاجل من الأمير محمد بن سلمان بعد إصابة لاعب منتخب السعودية

الأهلي أبلغه بالرحيل بداية الموسم.. شوبير يفجر مفاجآت مدوية بشأن كهربا

غرامة 10 % حال السداد نقدا .. 5 مدفوعات تحصل إلكترونيا

قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة فرنسا وأستراليا في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

السعودية تعلن غدا الأربعاء إجازة لجميع الموظفين في كافة قطاعات المملكة

موضوعات متعلقة

مديرية الشباب بكفر الشيخ تختتم احتفال أعياد الطفولة بحديقة صنعاء.. صور

قد التحدي.. ختام فعاليات دوري الأسر المصرية في كفر الشيخ| صور

تكليف اللواء عبدالغفار الديب بتسيير أعمال السكرتير العام المساعد بكفر الشيخ

برلمان شباب كفر الشيخ: مركز استدامة محاكاة للأكاديمية الوطنية ومجهز بأحدث الأنظمة

تطهير خطوط الصرف وصفايات الأمطار بعدد من مدن كفر الشيخ.. صور

رفع 1900 طن مخلفات وقمامة خلال حملة نظافة في كفر الشيخ

إجراء 11 ألفاً و258 عملية عيون لمرضى غير قادرين في كفر الشيخ

رئيس جامعة كفر الشيخ يوجه بالارتقاء بمستويات البحث العلمي المعتمدة على الجودة والابتكار

ترشيحاتنا

البريطانيون يواجهون مصاعب بسبب إضراب العاملين في القطارات

الولايات المتحدة تستحدث منصبا جديدا للتقارب مع فلسطين |تفاصيل

إطلالة غير متوقعة.. هبة قطب على ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي لأول مرة

رغم مطالب إعادة أبنائهن.. بوتين يدعو عائلات الجنود للاحتفال بعيد الأم

قنوات مفتوحة تذيع مباراة المغرب وكرواتيا غدا في كأس العالم.. تعرف عليها

لعلاج البابا فرنسيس.. الفاتيكان يستدعي أطباء نادي أتلتيكو مدريد الإسباني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الأجمل.. تحدي الراقصات بمهرجان القاهرة السينمائي| شاهد

بدلا من المكتب.. شابة صينية تعمل في المقابر مقابل 13 ألف جنيه

بفستان فوشيا قصير.. ليلى علوي بإطلالة صادمة في ختام مهرجان القاهرة السينمائي

كسروا الباب.. فيديو فرحة هيستيرية لشباب سعوديين يشعل مواقع التواصل

فيديو

صدمة ميسي وقرار تركي آل الشيخ.. فوز السعودية على الأرجنتين| تغطية خاصة

ارتفاع نسب الطلاق إلى حالتين كل دقيقة .. تغطية خاصة

السعودية وتونس تزلزلان مونديال قطر 2022 .. تغطية خاصة

رسالة وفيديو غريب من والد حسام حبيب.. وتعليق جديد لشيرين على السوشيال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

اﻟﻤﺰﻳﺪ