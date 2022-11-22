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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

قنوات مفتوحة تذيع مباراة المغرب وكرواتيا غدا في كأس العالم.. تعرف عليها

صدى البلد

تتجه أنظار جماهير الكرة غدا الأربعاء لمتابعة مباراة المغرب وكرواتيا في كأس العالم قطر ٢٠٢٢.

 

وتمتلك قنوات بي إن سبورتس حقوق بث مباريات كأس العالم حيث أعلنت إذاعة ٢٢ مباراة عبر قنواتها المفتوحة  وأوضحت أنه من بين هذه المباريات مباراة المغرب العربي، السعودية، تونس، قطر.

مما يعني إذاعة مباراة المغرب ضد كرواتيا غدًا على قناة بي إن سبورت مجانًا، دون الحاجة إلى اشتراك، على القمر نايل سات وسهيل سات.

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أكد وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب الأول لكرة القدم، على جاهزية أسود الأطلسي لمواجهة كرواتيا غداً، الأربعاء، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي تخوف لدى لاعبيه في افتتاح المشوار بكأس العالم قطر 2022.


ويلتقي المغرب مع كرواتيا، غداً الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من مواجهات المجموعة السادسة للمونديال العالمي.

وقال الركراكي خلال تصريحات في المؤتمر الصحفي للمباراة ووفقاً لموقع البطولة المغربي: "لا يوجد أي تخوف لدينا قبل مواجهة كراوتيا، الأسود ستحترم الخصم غدا تفاديا لأية ثقة زائدة".

وأضاف: "لماذا الخوف من كرواتيا؟ إنها كرة القدم، لدينا شعب خلفنا وتبقى 11 لاعبا ضد 11، وحينما ترى الجودة التقنية التي نمتلكها فلا يمكن الخوف من الخصم".

وتابع: "نعم نحترمهم، هذا عادي، وإذا دخلنا بثقة زائدة فإنهم سيعاقبوننا بسرعة، سنلعب كرتنا والباقي على الله، اشتغلنا جيدا، وإصابة سليم أملاح سنتوصل بأخبار جيدة عنها، وإذا لم يحضر فهناك بدلاء جاهزون"
وواصل: "نحن نرى من البداية أننا في مجموعة الموت، في ظل تواجد وصيف بطل النسخة الماضية وصاحب المركز الثالث، لكننا سنقول كلمتنا لأننا لدينا لاعبين من مستوى عالمي ، لقد أظهرنا في مباراة جورجيا الودية أننا لن نكون فريقا سهل الفوز عليه".

وأوضح: "نحن نلعب حاليا في المستوى العالي، وأقول للاعبينا يجب أن نكون مركزين حتى لا نندم في الأخير، سنبذل جهدنا حتى لا يساورنا الندم كما وقع في 2018، ولن نترك للخصم أية مساحة حتى لا تواجهنا صعوبات".

واستطرد: "ما أريد من الشعب أن يعرفه هو أن اللاعبين سيقاتلون على أرضية الملعب وسيقدمون أفضل ما لديهم ولعب كرة جميلة، كي نستطيع إفراحهم وتجنب الندم الذي لطالما رافقنا عند نهاية كل تظاهرة كبرى".

وأكمل: "لم أتحدث مع خليلوزيتش المدرب السابق لمنتخب المغرب، أملك احتراما كبيرا لوحيد لما فعله مع المغرب، وإذا كنت أنا هنا فلأنه قام بعمل كبير في الماضي وأهل المغرب للمونديال، وأود أن أشكره باعتباري واحدا من الشعب المغربي".

وبسؤاله عن مودريتش شدد "بالتأكيد لوكا مودريتش لاعب بارز في المباراة ونعلم أن كرواتيا المرشح الأبرز للفوز في اللقاء بعد تحقيق وصافة النسخة الماضية، ولكن تركيزنا على جميع اللاعبين".

وأوضح "كرواتيا لديها مودريتش نعم ولكن أيضا لدينا زياش وحكيمي ومزراوي وبوفال".

وعن فوز السعودية على الأرجنتين، قال: "هيرفي رينارد صديقي، وهو شخص أحترمه كثير، كنا سعداء جدا بفوز السعودية، ليس من أجله فقط بل للمملكة أيضا".

وأتم حديثه: "قمت بتشجيع المنتخب السنغالي في مباراته أمس أمام المنتخب الهولندي، وكنت أتمنى انتصاره، لقد كانوا يستحقون نتيجة التعادل على الأقل".

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