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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بعد إصابة ياسر الشهراني.. هل يؤثر كسر الفك على مشاركته بالمباريات القادمة؟

صدى البلد

أصيب ياسر الشهراني لاعب منتخب السعودية فى بطولة كأس العالم بقطر 2022 بـ كسر الفك أثناء أولى مباريات فريقه فى البطولة، بعد سقوطه فى المباراة التى فاز فيها منتخب السعودية على فريق الأرجنتين اليوم بعد تفوق الفريق المنافس على مدار السنوات الماضية.

وللأسف فى هذه الحالة لن يتمكن ياسر الشهواني لاعب منتخب السعودية ببطولة كأس العالم 2022 من مواصلة التدريب والمباريات إلا بعد الانتهاء من العلاج بسبب الآلام الشديدة التى يعاني منها المصاب بـ كسر الفك. 

وتختلف مدة علاج كسر الفك المصاب به ياسر الشهواني لاعب منتخب السعودية حسب الحالة فالبعض يمكن علاجه بالأدوية والعلاجات الطبيعية والبعض الأخر يتطلب جراحة ولكن بصفة عامة يستغرق علاج كسر الفك من أسبوع لـ 6 أسابيع حسب حالة المصاب وبعدها يحدد الطبيب توقيت العودة لممارسة الحياة الطبيعية.

ياسر الشهراني لاعب منتخب السعودية كأس العالم بقطر 2022 أصيب ياسر الشهراني منتخب السعودية فريق الأرجنتين

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