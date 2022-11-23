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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

لن يعرف الخوف والقلق طريقهما لقلبك.. 6 آيات في القرآن تجلب لك السكينة

صدى البلد

الخوف أو القلق أو التوتر صفات فطرية خلق الله الناس عليها ، ولكن ليس معنى ذلك أن يعيش الإنسان دائم الخوف والقلق ، فهذا أمر غصر صحيح ، ولكن يجب الخوف من الله ومن عذابه وغضبه وهذا أمر محمود ثماره عظيمة ، أما القلق والخوف من الأمور الدنيوية قد يصيب الإنسان ولكن إذا كان متوكلا على الله  حق توكله ، ويعبد الله حق عبادته ، ولديه إيمان قوى ، أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له ، فلن يشعر بالخوف أو القلق ، أنا غير ذلك فيكون الخوف والقلق شيء مرضي يحتاج العلاج .

وفي هذا الصدد ،  قال الدكتور رمضان عبد الرازق الداعية الإسلامي ، وأحد علماء الأزهر الشريف أن الخوف من الله ومن عقابه ومن عذابه ومن غضبه ، فهذا الخوف مقبول و مثمر ، لأنه سيدفعك إلى مزيد من الطاعات والعبادات والتقرب إلى الله عز وجل لتنال رضاه .

وأضاف الداعية الإسلامي أما إذا كان هذا الخوف نفسي ودائم التوتر وقلبك منقبض ، فهنا قال العلماء عليك بوضع يدك اليمنى على قلبك ، وتقرأ آيات السكينة ، وهي ٦ آيات في القرآن الكريم ، ولكن يجب عليك الأخذ بالأسباب وإلقاء الحمول والهموم على الله عز وجل . 

وتابع: السكينة هي الطمأنينة التي يلقيها الله في قلوب عباده ، فتبعث على السكون والوقار ، وتثبت القلب عند المخاوف ، فلا تزلزله الفتن ، ولا تؤثر فيه المحن ، بل يزداد إيمانا ويقينا .

وقد ذكرها الله عز وجل في ستة مواضع من كتابه الكريم ، كلها تتضمن هذه المعاني من الجلال والوقار الذي يهبه الله تعالى موهبة لعباده المؤمنين ، ولرسله المقربين .

يقول ابن القيم رحمه الله في شرح منزلة " السكينة " من منازل السالكين إلى الله :

" هذه المنزلة من منازل المواهب ، لا من منازل المكاسب ، وقد ذكر الله سبحانه السكينة في كتابه في ستة مواضع :

الأولى : قوله تعالى : ( وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم) البقرة/248.

الثاني : قوله تعالى : ( ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين) التوبة/26.

الثالث : قوله تعالى : ( إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها) التوبة/40.

الرابع : قوله تعالى : ( هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم) الفتح/4.

الخامس : قوله تعالى : ( لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ) الفتح/18.

السادس : قوله تعالى : ( إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين ) الفتح/26.

الخوف أو القلق الدكتور رمضان عبد الرازق آيات السكينة التوكل على الله

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