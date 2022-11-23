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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

آخر التطورات بمشروع إنشاء مبنى ديوان عام محافظة دمياط.. تفاصيل

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط

 
تابعت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، آخر التطورات بمشروع إنشاء مبنى ديوان عام المحافظة، وذلك خلال الاجتماع المُنعقد اليوم برئاستها و بحضور ممثلى الجهتين المُنفذة والاستشارية.

حيث شهد الاجتماع استعراض الأعمال الإنشائية التى تم تنفيذها بالمراحل السابقة والتى تضمنت الانتهاء من الهيكل الخرسانية الجزأين الأول والرابع يجرى حاليًا وأيضا عرض ما ستشهده الفترة المقبلة لاستكمال تلك الأعمال بالجزئين الآخرين.

وفى سياق متصل، ،ناقشت " المحافظ " آلية البدء فى تنفيذ مخطط تطوير المنطقة المحيطة والتى تتضمن النصب التذكارى للجندى المجهول و ممشى كورنيش النيل و الحديقة النهرية المفتوحة وأماكن انتظار السيارات ، حيث أكدت على دراسة الوضع العام وإعداد خطة نهائية تتوافق محاورها مع ملامح المشروع و طبيعة المنطقة و تتضمن مراحل التنفيذ لتجرى بالتوازى مع الأعمال الجارية بالمبنى، كما وجهت بالاسراع بخطوات العمل لتحقيق طفرة بمعدلات التنفيذ موجهة أيضًا على الالتزام بالمواصفات والمعايير المحددة للمشروع.

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