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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 6 أشخاص في حريق نشب بمخبز حلويات بدون ترخيص بسوهاج

صدى البلد

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، على حريق نشب بمخبز حلويات، مِلك عامل في نهاية العقد الرابع من العُمر؛ نتج عن الحريق إصابة 6 أشخاص بحروق نارية من الدرجتين الأولى والثانية، متفرقة بالجسم؛ وذلك بسبب تسرب غاز من أسطوانة البوتاجاز، دائرة مركز شرطة دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي مفاده نشوب حريق بمخبز حلويات دائرة المركز، ووجود مصابين.

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وعلى الفور إنتقل اللواء محمد شرباش، ومأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية إلى مقر الواقعة، وبالفحص تبين نشوب الحريق بمخبز حلويات على مساحة 300 متر، غير مُرخص، مِلك المدعو (أحمد م ف ع- 36 سنة- عامل- ويقيم دائرة قنا).

وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء وتمت السيطرة على الحريق وإخماده؛ ونتج عن الحريق إصابة كل من:" مالك المخبز، علاء ا ع- 43 سنة، ومحمد ع ا ع- 24 سنة، عبد الرحمن ص ر- 17 سنة، عصام ع ف ر- 23 سنة، ويقيمون دائرة قنا، ومحمود ر ع م- 16 سنة- ويقيم بني سويف، يعملون بالمخبز المُشار إليه).

وتتمثل إصابتهم بحروق نارية من الدرجتين الأولى والثانية متفرقة بالجسم، أثناء مشاركتهم في إخماد النيران، وتم نقل المصابين من الأول حتى الرابع إلى مستشفى سوهاج الجامعي، والخامس والسادس إلى مستشفى دار السلام المركزي.

وأفاد مالك المخبز والمصابين بأن سبب الحريق تسرب غاز من أسطوانة البوتاجاز مما أدي لإمتداد النيران بكل محتويات المخبز وحدوث إصابتهم علي النحو المتقدم، ونفوا الشبهة الجنائية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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