فيراري تكشف عن الأسعار الرسمية لبروسنجاوي.. أول SUV في تاريخها| صور

كشفت العلامة الإيطالية الشهيرة فيراري بعد طول انتظار عن أسعار سيارتها الجديدة بروسنجاوي، والتي تأتي كسيارة رياضية متعددة الاستخدامات بأربعة مقاعد، وتعتبر الأولى من نوعها في تاريخ الشركة.

فيراري بروسنجاوي

ستبدأ أسعار بروسنجاوي من 313.120 جنيه إسترليني، وسيكون سعرها أكثر بكثير من منافسيها الرئيسيين، مثل لامبورجيني أوروس وأستون مارتن فانتاج، وستبدأ عمليات التسليم في المملكة المتحدة خلال الصيف المقبل، بعد بضعة أشهر من إصدارات نموذج عجلة التحكم في الجهة اليسرى.

فيراري بروسنجاوي

على الرغم من أن نسبها ووظائفها غير مسبوقة بالنسبة لفيراري، إلا أنها احتفظت ببعض الميزات الأساسية للعلامة التجارية، حيث تمتلك محرك V12 مثبتًا في الوسط الأمامي وتعتبر "سيارة رياضية حقيقية".

في حين أن فيراري لها تاريخ طويل مع سيارات 2 + 2 ، وآخرها مع روما، فهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إنتاج طراز بأربعة أبواب وأربعة مقاعد كاملة الحجم.

فيراري بروسنجاوي

كانت السيارة ذات الأربعة أبواب السابقة الوحيدة التي تحمل شارة فيراري هي السيارة الاختبارية المصممة من قبل Pininfarina عام 1980 ، واسمها Pinin، والتي قيل إن مؤسس الشركة اينزو فيراري أحبها ولكن لم يوقع عليها.

ترفض فيراري تصنيف بروسنجاوي كسيارة دفع رباعي ، لكن نسب السيارة ووظائفها مخصصة إلى هذا القطاع حيث كانت فيراري حتى الآن غائبة بشكل ملحوظ بينما المنافسين مثل أستون مارتن، ولامبورجيني وبورشه قد تقدموا للاستفادة من الشعبية المتزايدة باستمرار لسيارات الدفع الرباعي في جميع أنحاء العالم.

فيراري بروسنجاوي

حافظت فيراري على تراثها، حيث استخدمت سيارتها الموقرة بروسنجاوي محرك V12، المحرك ذو الـ 12 أسطوانة الذي يعمل بسحب الهواء الطبيعي، وهو نسخة معدلة بشكل كبير من المحرك المستخدم في سيارة 812 Superfast ، بزاوية 65 درجة بين مجموعات الأسطوانات، وسعة 6.5 لتر، وحقن وقود مباشر عالي الضغط.

فيراري بروسنجاوي

أصبحت بروسنجاوي أقوى سيارة دفع رباعي معروضة للبيع، حيث تبلغ قوتها القصوى 715 حصانًا تصل إلى 7750 دورة في الدقيقة ويبلغ عزم الدوران ذروته عند 528 رطلاً عند 6250 دورة في الدقيقة.