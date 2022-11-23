20 لاعبًا في قائمة كفر الشيخ لمواجهة الهلال المطروحي

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي كفر الشيخ الرياضي بقيادة مديره الفني عبد الفتاح عبد الرازق، على اختيار قائمة تضم 20 لاعباً لمواجهة الهلال المطروحي، خلال المباراة التي تجمع الفريقين، اليوم في الثانية والنصف عصراً، على ملعب كفر الشيخ، ضمن منافسات الجولة السابعة للمجموعة الثالثة بالدوري الممتاز ب.

وتضم القائمة كلاً من: حسن صبري، محمود شكري، بلال سالم، مروان أحمد، أحمد أباظة، زياد ياسر، يوسف زكريا، محمد يوسف، محمود فتحي، محمود شعبان، أحمد طلعت، رفعت مفتاح، صلاح فتحي، أحمد نشأت، محمود عبد الله، شمس محارب، بلال زكريا، محمد إبراهيم، موسى أولاري، عوض تهامي.

ويدخل فريق كفر الشيخ المباراة، وفي جعبته 10 نقاط يحتل بها المركز الرابع بفارق هدفين فقط عن فريق المنصورة متصدر المجموعة برصيد 12 نقطة، بينما يدخل فريق الهلال المطروحي المباراة في المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط فقط.