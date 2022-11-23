الأمم المتحدة تحذّر من «خطاب خطير» يصعد التهديدات النووية في العالم

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش خلال منتدى دولي حول "تحالف الحضارات" في المغرب، من "خطاب خطير" يغذي التهديدات باللجوء إلى الأسلحة النووية في العالم.

وأبدى جوتيريش خلال مؤتمر صحفي، أسفه إزاء "انقسامات متزايدة تهدد السلام والأمن العالميين.. تسبب مواجهات جديدة، وتجعل حل نزاعات قديمة أكثر صعوبة".

وحذر أمن عام الأمم المتحدة من "خطاب خطير يصعد التوترات النووية"، في وقت تتهم عواصم غربية روسيا، بأنها تهدد باستخدام أسلحتها النووية، لثنيها عن دعم كييف.

وتابع جوتيريش "في هذه الأثناء نقترب بشكل خطير من هاوية كارثة مناخية بينما تتفشى خطابات الكراهية والتضليل.. ومعاداة السامية والتمييز ضد المسلمين واضطهاد المسيحيين ومناهضة الأجانب والتمييز العنصري".

كما دعا إلى العمل في هذا العالم المضطرب "على أن نهدئ التوترات ونشجع الاندماج والوئام الاجتماعي، وبناء مجتمعات أكثر وحدة وصمودا".

وعقد منتدى "تحالف الحضارات" في فاس دورته التاسعة برعاية مشتركة بين إسبانيا وتركيا، تحت شعار "لنعش جميعا كإنسانية واحدة".

وندد المشاركون في المنتدى بـ "كل دعوة للكراهية تشكل تحريضا على التمييز والعداء والعنف.. سواء من خلال توظيف الصحافة المكتوبة أو السمعية البصرية أو الإلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة أخرى".