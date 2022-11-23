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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

إطلالة صادمة لـ «فيدرا».. وبيلا تار يلتقط صورًا تذكارية للمصورين |فيديو

فيدرا
فيدرا

شهد حفل ختام مهرجان القاهرة مساء أمس الثلاثاء العديد من المواقف الطريفة والصادمة خلف الكواليس والتى التقطتها عدسة "صدى البلد".

ومن أهم اللقطات التى التقطتها عدسات صدى البلد قيام المخرج المجرى بيلا تار الذى تم تكريمه فى حفل افتتاح هذه الدورة بتصوير المصورين المكلفين بتغظية المهرجان على هاتفه المحمول من أجل نشرها على صفحاته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.



كما التقطت عدسات صدى العديد من إطلالات النجمات منها الجيدة كإطلالات ليلى علوي ونرمين الفقى وسميرة أحمد ويسرا اللوزي وشمس الكويتية وصادمة كإطلالة “فيدرا” التى ظهرت بها أمس وكانت صدمة كبيرة للحضور وأيضا العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

واختتم مساء أمس الدورة الـ44 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي أقيم بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وعدد كبير من نجوم الفن، وصناع السينما في مصر والعالم العربي، والصحفيين والإعلاميين، والشخصيات البارزة.

وبدأ الحفل بصعود الفنان حسين فهمي رئيس المهرجان على المسرح لإلقاء كلمته الافتتاحية، قائلًا: إن المهرجان على مدار تسعة أيام متتالية، استطاع أن يقدم عروضًا وأفلامًا مختلفة للجمهور، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الحضور لمشاهدة الأفلام، مشيرًا إلى أنه تناقش مع وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني حول جعل المهرجان من أكبر 3 مهرجانات في العالم.

وتوجه "فهمي"،  بالشكر لجميع رعاة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وتحدث عن فيلم “يوميات نائب في الأرياف” للمخرج توفيق صالح، الذي عرض لأول مرة بنسخته الُمرممة ضمن فعاليات الدورة الـ44، وأيضًا النسخة الُمرممة لفيلم “أغنية على الممر” للمخرج علي عبد الخالق، مع عرض مشاهد منهما على الشاشة للجمهور.

وتوجهت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، إلى المسرح لإعلان ختام الدورة الـ44 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مشيدة بجهود الفنان حسين فهمي رئيس المهرجان وجميع القائمين عليه.

ختام مهرجان القاهرة المخرج المجرى بيلا تار إطلالة فيدرا اطلالات النجمات الدورة الـ44 لمهرجان القاهرة السينمائي

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