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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالأبيض والأسود.. مي عمر تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام|شاهد

مي عمر
مي عمر

شاركت الفنانة مي عمر، صورًا جديدًا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت مي عمر، بلوك كلاسيك أنيق، بفستان باللونين الأبيض والاسود ، ولاقت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور.

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مش هتصدق ثمنه.. أرخص سعر لإطلالة مي عمر تشعل السوشيال ميديا

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بفستان أحمر فوق الركبة.. مي عمر تلفت الأنظار في أحدث ظهور

تحت تهديد السلاح

ويعرض حاليا للنجمة مى عمر فيلم «تحت تهديد السلاح» بطولة حسن الرداد، شيرين رضا، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عباس أبو الحسن، هلا السعيد، أحمد بدير، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.


وتدور قصة الفيلم في إطار من الأكشن والإثارة بدءًا من جريمة قتل حدثت بالفعل، يتم اتهام فيها الرداد حيث يبحث رجل عن حبيبته السابقة فيجدها ويقرر الزواج منها، وبعدها تحدث مفاجأة تغير حياته بالكامل.

الفنانة مى عمر اطلالة مى عمر تحت تهديد السلاح

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