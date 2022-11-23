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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أصالة في السعودية لعمل بروفات قبل حفلها بموسم الرياض

أصالة
أصالة

بدأت الفنانة أصالة فى عمل البروفات الخاصة لحفلها المنتظر ضمن فعاليات موسم الرياض، والذى يقام مساء يوم الجمعة القادم.

وأقامت أصالة العديد من البروفات مع فرقتها الخاصة على العديد من الأغاني المختلفة سواء المصرية أو الخليجية، بالإضافة إلى مجموعة من أغاني الزمن الجميل والتى من المفترض أن تقدمه أصالة خلال هذا الحفل.

 

وأعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر حساب لايف على تطبيق انستجرام- نفاد تذاكر حفل الفنانة أصالة نصري، المرتقب يوم 25 نوفمبر الجاري ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

 

 أغاني أصالة نصري الجديدة

 

وطرحت الفنانة أصالة نصري، 3 أغاني جديدة ضمن ألبوم «شايفة فيك»، مساء الأربعاء 7 سبتمبر، وذلك عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات على موقع الفيديوهات يوتيوب. 

الأغنية الأولى للفنانة أصالة نصري، هو فيديو كليب بعنوان الرحلة ، والثانية بعنوان الله جاب، أما الثالثة والأخيرة فهي بعنوان إزاي حبيبي.

 كما أعلنت أصالة أنها سجلت ديو مغربي مع الفنانة أسماء لمنور من إنتاج شركة روتانا، كما تحضر لديو جديد مع صديقها الفنان رامي صبري. 

 

وقالت أصالة في تصريحات لها على هامش حفلها بجدة، إنها اتخذت العديد من القرارات فيما يخص حفلاتها مؤخرا منها تقديم أغنيات لمطربين آخرين في كل حفل سواء كانوا معاصرين أو من نجوم الطرب الأصيل. أحدث أعمال أصالة حققت أغنية الفنانة أصالة نصري التي تحمل اسم "غلبان" 7 ملايين مشاهدة عبر "يوتيوب" بعد 9 أيام من طرحها. 

 

وكانت قد أعلنت أصالة أنها سجلت ديو مغربي مع الفنانة أسماء لمنور من إنتاج شركة روتانا، كما تحضر لديو جديد مع صديقها الفنان رامي صبري. 

 

وقالت أصالة في تصريحات لها على هامش حفلها بجدة، إنها اتخذت العديد من القرارات فيما يخص حفلاتها مؤخرا منها تقديم أغنيات لمطربين آخرين في كل حفل سواء كانوا معاصرين أو من نجوم الطرب الأصيل.

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