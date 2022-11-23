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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

عملاق الفلوج الجديد.. هونر تطلق سلسلة الفئة المتوسطة Honor 80

HONOR 80 SE
HONOR 80 SE

كشفت شركة هونر Honor الصينية، بشكل رسمي عن سلسلة الفئة المتوسطة الجديدة التابعة لها Honor 80، والتي تضمنت 3 إصدارات جديدة جاءت تحت اسم Honor 80 و Honor 80 Pro و Honor 80 SE.

ووفقا لما ذكرته الشركة، توجد العديد من النقاط المشتركة بين نماذج تشكيلة Honor 80 الثلاثة، بدءًا من التصميم، ولكن تم تزويد كل منها بشريحة محددة من المعالجات تختلف وفقا للسوق الذي سيتم طرح الهاتف به، مع نظام تصوير فوتوغرافي دقيق للغاية لكل من المتغيرات، تجعلها تتفوق على أجهزة آيفون وسامسونج الرائدة.

 

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سعر ومواصفات هاتف هونر Honor 80

وحسبما ذكرت هونر، يعمل الإصدار الأساسي بسلسلة Honor 80، بواسطة معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 782G، والذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس  5G، ويأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية مدمجة بسعة 256 أو 512 جيجابايت.

ويتميز هاتف Honor 80، بشاشة منحنية من نوع AMOLED، بقياس 6.67 بوصة، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية.

Honor 80

ويتمتع هاتف هونر الجديد Honor 80، بكاميرا رئيسية بدقة 160 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا ثانوية بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، تقدم دعما لمزايا التصوير AI Vlog بتقنية الذكاء الاصطناعي، إلى جاب كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

Honor 80

ويحزم الهاتف الجديد Honor 80، بطارية بسعة 4800 مللي أمبير في الساعة، مع شحن سريع بقدرة 66 وات، بالإضافة إلى واجهة المستنخدم الجديدة من هونر MagicOS 7.0، بالنسبة للحجم والوزن، يبلغ سمك الهاتف حوالي 7.7 ملميتر، ويزن 180 جراما.

Honor 80

ويتوفر هاتف هونر Honor 80، مقابل سعر يبدأ من 377 دولار أمريكي (أي ما يعادل 9200 جنية مصري) للنسخة الأساسية بسعة 8 + 256 جيجابايت.

Honor 80

سعر ومواصفات هاتف هونر HONOR 80 SE

يقدم هاتف HONOR 80 SE، المواصفات نفسها للإصدار الرئيسي بتشكيلة هونر الجديدة، ولكنه يعتمد بدلاً من ذلك على معالج ميدياتك Dimensity 900، ويقدم إعدادات تصويرية أقل مع كاميرا خلفية رئيسية أصغر بدقة 64 ميجابكسل، متصلة بمستشعر ثان بدقة 5 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا امامية بدقة 32 ميجابكسل.

HONOR 80 SE

شاشة: من نوع AMOLE - بقياس 6.67 بوصة- بجودة عرض FHD+- تدعم معدل تحديث 120 هرتز.

معالج : ميدياتك Dimensity 900، يدعم شبكات الجيل الخامس 5G.

الذاكرة: 8 + 256 جيجابايت.

الكاميرات: 64 + 5 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

بطارية: 4600 مللي أمبير مع شحن سريع 66 وات.

نظام التشغيل: MagicOS 7.0 قائم على نظام Android 13.

السعر: 355 دولار أمريكي (أي ما يعادل 8700 جنيه مصري).

HONOR 80 SE
HONOR 80 SE
HONOR 80 SE
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