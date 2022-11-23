مهرجان هوليوود للفيلم العربي يفتح باب تقديم الأفلام للمشاركة في دورته الثانية

أعلن مهرجان هوليوود للفيلم العربي، عن فتح باب تقديم الأفلام لدورته الثانية، التي من المقرر أن تنطلق فعالياتها في أبريل 2023.

وأوضح المهرجان أنه سيتم قبول طلبات مشاركة الأفلام في دورته المنتظرة حتى موعد أقصاه 15 ديسمبر المقبل، وذلك من خلال الرابط .

يشار إلى أن مهرجان هوليوود للفيلم العربي، يقام ضمن فعاليات الاحتفال بشهر التراث العربي، التي تنطلق في أبريل من كل عام بالمدينة التي تحمل نفس اسم المهرجان، وذلك بهدف خلق مساحة جديدة لصناع الأفلام من المنطقة العربية وشمال أفريقيا للالتقاء والتطوير والإبداع، هذا بخلاف تعريف صناع السينما العالمية بصناعة السينما العربية وأوجه تفردها وتميزها، ومناقشة التحديات والمشاكل التي تواجهها بالإضافة إلى سبل تطويرها، فيما يسعى أيضًا لخلق منصة معرفية لتعريف الجمهور الغربي بالسينما العربية وصناعها، والتعرف منهم مباشرة على قضاياهم وهويتهم الثقافية.

يوفر المهرجان تغطية إعلامية من خلال مجموعة كبيرة من المنصات الغربية المتخصصة في مجال السينما لتحقيق أكبر قدر من الانتشار للأعمال المشاركة، بجانب إقامة عدة أنشطة تتضمن "سوق للمهرجان".