عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أثناء النشيد الوطني.. شاهد مشجعة ويلزية تثير جدلا في مبارة كأس العالم

أثناء النشيد الوطني..مشجعة
أثناء النشيد الوطني..مشجعة لفريق ويلز تثير جدلا في مبارة

بعيون مليئة بدموع الكبرياء وتشجيع حماسي لفريق بلدها ويلز، أثارت مشجعة لفريق ويلز الجدل في  احدي مباريات كأس العالم 2022م

وانتشرت صور المنتجة الإذاعية دوينون مورجان Dwynwen Morgan  خلال الساعات القليلة الماضية بكثرة على مواقع التواصل. 

ووفقا لصحيفة “الديلي ميل” البريطانية، فإن أداء  دوينون مورجان  كان حماسيا بشكل لا يصدق أثناء أدئها النشيد الوطني لويلز. 

وعلقت المنتجة الإذاعية، أن حضورها المبارة كانت جزءا من شهر العسل  بعد أن تعرفت على زوجها ديلان ليويلين أثناء مشاهدة فريقهما في بطولة أوروبا في فرنسا عام 2016م.

أثناء النشيد الوطني..مشجعة لفريق ويلز تثير جدلا في مبارة كأس العالم

وبسبب تشجيعها المؤثر لفريق بلدها، أُطلق على  Dwynwen Morgan مشجعة كرة القدم الويلزية لقب "وجه النشيد الوطني" قبل مباراة ويلز ضد الولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت من أبرز التعليقات الداعمة للمشجعة الويلزية أنها "مذهلة" وأضاف آخر: "هذا ما تشعر به عندما تكون من ويلز و النشيد يعزف من حولك".

أثناء النشيد الوطني..مشجعة لفريق ويلز تثير جدلا في مبارة كأس العالم

جدير بالذكر أن الآلاف من مشجعي ويلز سافروا إلى قطر لإظهار دعمهم للفريق الذي يديره روب بيج ويقوده قائد الفريق غاريث بيل.

أثناء النشيد الوطني..مشجعة لفريق ويلز تثير جدلا في مبارة كأس العالم
أثناء النشيد الوطني..مشجعة لفريق ويلز تثير جدلا في مبارة  كأس العالم

 

أثناء النشيد الوطني..مشجعة لفريق ويلز تثير جدلا في مبارة كأس العالم

لقاء ويلز والولايات المتحدة الأمريكية 

اكتفى المنتخب الأمريكي، بالتعادل الإيجابي (1-1) أمام منافسه الويلزي، في مباراة جمعت بينهما، مساء الإثنين، على ملعب الريان، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس العالم.

المباراة التي شهدت عودة ويلز إلى المشاركة في كأس العالم، بعد غيابها منذ نسخة 1958، وسيطر عليها المنتخب الأمريكي، حيث بقي متقدمًا (1-0) قبل أن يحرز جاريث بيل، هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 81. 

 

ويلز مشجعة لفريق ويلز مباريات كأس العالم المنتجة الإذاعية النشيد الوطني لويلز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل اقتربت نهاية الدولار؟|الأخضر يهبط بقوة عالميا وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

الذهب يخسر بقوة عالميا.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر

مفاجأة غير متوقعة بشأن مستقبل عبدالله السعيد

تراجع مفاجئ.. سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 23-11-2022

4 ملايين دجاجة يوميا.. مفاجأة قادمة في أسعار الفراخ والبيض

ياسمين الخطيب: الزمالك السبب الحقيقي في فوز السعودية على الأرجنتين |شاهد

طوارئ وإجراءات أمنية غير مسبوقة.. ماذا يحدث في قطاع غزة؟

طاردني الفجر.. اعترافات عاملة النظافة: المتهم كتم نفسي وتحسس جسدي بقوة

ترشيحاتنا

منح 306 منشأة صناعية علامة بكل فخر صنع في مصر

أكاذيب قذرة.. رد قاس من أوكرانيا على قرار جازبروم الروسية خفض الغاز لمولدوفا

وزيرة الهجرة تصل إلى الرياض للقاء أكبر جالية مصرية بالخارج

تحذير عاجل.. الأرصاد: موجة أمطار تضرب مناطق بالبلاد خلال ساعتين

كاد أن ينهي حياته.. طالب يعتدي على زميله بمركز للدروس الخصوصية| القصة الكاملة

مصر تستضيف التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم للسلة 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حسناء تونس.. من هي رانيا التومي بطلة مسلسل خالد يوسف الجديد؟

3 توابل تساعد على تدفئة الجسم في الشتاء

بفستان عروس البحر.. إيمان أبوطالب تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي |شاهد

بعد ظهورها مع خالد يوسف بالقاهرة السينمائى.. من هى الحسناء رانيا التومى

فيديو

برودة وشبورة ورياح .. تحذيرات من طقس اليوم

مواعيد 4 مبارايات اليوم في مونديال قطر 2022.. المغرب وكرواتيا وألمانيا تواجه اليابان

وائل جسار: أرغب فى صناعة أعمال ترقى بذوق الجمهور

رضخوا في النهاية.. 7 منتخبات تلتزم بتعليمات فيفا وقطر بشأن "شارة كأس العالم المرفوضة".. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

اﻟﻤﺰﻳﺪ