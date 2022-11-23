أثناء النشيد الوطني.. شاهد مشجعة ويلزية تثير جدلا في مبارة كأس العالم

بعيون مليئة بدموع الكبرياء وتشجيع حماسي لفريق بلدها ويلز، أثارت مشجعة لفريق ويلز الجدل في احدي مباريات كأس العالم 2022م.

وانتشرت صور المنتجة الإذاعية دوينون مورجان Dwynwen Morgan خلال الساعات القليلة الماضية بكثرة على مواقع التواصل.

ووفقا لصحيفة “الديلي ميل” البريطانية، فإن أداء دوينون مورجان كان حماسيا بشكل لا يصدق أثناء أدئها النشيد الوطني لويلز.

وعلقت المنتجة الإذاعية، أن حضورها المبارة كانت جزءا من شهر العسل بعد أن تعرفت على زوجها ديلان ليويلين أثناء مشاهدة فريقهما في بطولة أوروبا في فرنسا عام 2016م.

أثناء النشيد الوطني..مشجعة لفريق ويلز تثير جدلا في مبارة كأس العالم

وبسبب تشجيعها المؤثر لفريق بلدها، أُطلق على Dwynwen Morgan مشجعة كرة القدم الويلزية لقب "وجه النشيد الوطني" قبل مباراة ويلز ضد الولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت من أبرز التعليقات الداعمة للمشجعة الويلزية أنها "مذهلة" وأضاف آخر: "هذا ما تشعر به عندما تكون من ويلز و النشيد يعزف من حولك".

أثناء النشيد الوطني..مشجعة لفريق ويلز تثير جدلا في مبارة كأس العالم

جدير بالذكر أن الآلاف من مشجعي ويلز سافروا إلى قطر لإظهار دعمهم للفريق الذي يديره روب بيج ويقوده قائد الفريق غاريث بيل.

أثناء النشيد الوطني..مشجعة لفريق ويلز تثير جدلا في مبارة كأس العالم

أثناء النشيد الوطني..مشجعة لفريق ويلز تثير جدلا في مبارة كأس العالم

أثناء النشيد الوطني..مشجعة لفريق ويلز تثير جدلا في مبارة كأس العالم

لقاء ويلز والولايات المتحدة الأمريكية

اكتفى المنتخب الأمريكي، بالتعادل الإيجابي (1-1) أمام منافسه الويلزي، في مباراة جمعت بينهما، مساء الإثنين، على ملعب الريان، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس العالم.

المباراة التي شهدت عودة ويلز إلى المشاركة في كأس العالم، بعد غيابها منذ نسخة 1958، وسيطر عليها المنتخب الأمريكي، حيث بقي متقدمًا (1-0) قبل أن يحرز جاريث بيل، هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 81.