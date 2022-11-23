90 دقيقة مثيرة .. المغرب تتعادل سلبيا مع كرواتيا بكأس العالم

تعادل المنتخب المغربي سلبيا مع كرواتيا في اللقاء الذي أقيم بينهما في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لبطولة كأس العالم .
شهدت المباراة قوة وإثارة بين المنتخبين في ظل بحث كل منهما عن تحقيق الفوز والسير بخطى ثابتة نحو التأهل إلى الدوري المقبل من بطولة كأس العالم .
وبهذه النتيجة يحصد المنتخب المغربي النقطة الأولى له بالمونديال ، وهو الأمر نفسه بالنسبة لمنتخب كرواتيا .
وخاض المغرب المباراة بتشكيل مكون من :
حراسة المرمى: ياسين بونو.
خط الدفاع: نصير مزراوي، رومان سايس، نايف اكرد، أشرف حكيمي.
خط الوسط: سليم أملاح، سفيان امرابط، عز الدين أوناحي.
خط الهجوم: سفيان بوفال، حكيم زياش، يوسف النصيري.
بينما لعب كرواتيا بتشكيل مكون من :
حراسة المرمى: ليفاكوفيتش.
خط الدفاع: جورانوفيتش، ديان لوفرين، جفارديول، سوسا.
وسط الملعب: كوفاسيتش، لوكا مودريتش، مارسيلو بروزوفيتش.
الهجوم: إيفان بيريزيتش، فاساليتش، كراماريتش.