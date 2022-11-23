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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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التعليم العالي تنفي منع الطلاب من الامتحانات وتعطيل الدراسة بسبب كورونا.. والعليا للفيروسات: معظم الحالات تُعالج في المنزل

وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي
  • حقيقة منع الطلاب من الامتحانات وتعطيل الدراسة بسبب الفيروس
  • التعليم العالي:
  • فيروس كورونا مستمر وأصبحت هناك زيادة في الأعداد 
  • التحورات يمكن أن تكون أخطر من فيروس كورونا نفسه
  •  الكليات بالجامعات والمعاهد الحكومية لا تمنع الطلاب من خوض امتحانات الميدتيرم

 

شهدت الجامعات المصرية في الآونة الأخيرة عددا من الشائعات الخاصة بامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول والميدتيرم، والتي كانت الوزارة حريصة على الرد عليها بالنفي حرصا على مصلحة الطلاب.

موعد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول

نفى مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وجود أي قرارات تخص تغيير موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول، مشيرا إلى أن الفصل الدراسي الثاني سينطلق في موعده، بينما تسير الخطة الزمنية للفصل الدراسي الأول كما هي، وفق ما أعلنه المجلس الأعلى للجامعات.

وأوضح المصدر لـ “صدى البلد”، أن الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022/2023 والذى بدأ السبت 1 أكتوبر 2022، تستمر فيه الدراسة بالفصل الدراسي الأول لمدة 14 أسبوعًا تنتهى فى 5 يناير 2023.

إجازة منتصف العام 

وأكد أن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول تبدأ يوم 9 يناير 2023 وتنتهى فى 26 يناير 2023، وتبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 28 يناير 2023 وتنتهى الخميس 9 فبراير 2023، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني في 11 فبراير 2023 وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا تنتهى الخميس 1 يونيو 2023، وتُجرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو 2023، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا شائعات حول تغيير مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الجامعات، الأمر الذي نفته وزارة التعليم العالي، مؤكدة أن الامتحانات في موعدها المعلن.

زيادة أعداد مصابي كورونا 

وكان الدكتور أشرف حاتم، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية وزير الصحة الأسبق، قال إن فيروس كورونا مستمر وأصبحت هناك زيادة في الأعداد ولكن ليست بنسبة كبيرة، مشيرا إلى أن معظم هذه الحالات يتم علاجها في المنزل دون الحاجة للتواجد داخل المستشفيات.

وأضاف حاتم لـ" صدى البلد"، أن جميع الأعراض تشبه الإصابة بالإنفلونزا من ارتفاع درجات الحرارة والاحتقان والرشح والسعال، مشيرا إلى أن العلاج للحالات البسيطة يستغرق 5 أيام.

وأكد أن الفيروسات التنفسية هي في تحور دائم، خاصة فيروس كورونا "كوفيد-19"، مشيرا إلى أن هذه التحورات من الممكن أن تكون أخطر من فيروس كورونا نفسه.

وأشار إلى أنه لا بد على جميع المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والابتعاد عن أماكن التجمعات، خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة.

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الفيروس التنفسي المخلوي

بينما حذرت وزارة الصحة والسكان من انتشار عدوى بين الأطفال نتيجة إصابتهم بـ"الفيروس التنفسي المخلوي"، وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الوضع آمن حتى الآن ولا يوجد ما يستدعي تعطيل الدراسة بالمدارس.

ووفق مسحة أجراها قطاع الطب الوقائي على عدد كبير من الأطفال المصابين بالأعراض التنفسية، تبيّن أن 73% من الأطفال مصابون بالفيروس التنفسي المخلوي، والبقية ما بين الإنفلونزا والفيروس الغدي.

المستشفيات الجامعية 

وصرح الدكتور حسام عبد الغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والمتحدث باسم وزارة الصحة، لـ"صدى البلد"، بأن الفيروس المخلوي التنفسي مماثل للإنفلونزا، وهو فيروس تنفسي يصيب الإنسان ويشفى منه بدون أي تدخل، ولا يشكل خطورة. 

وأوضح أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية أن أعراض الفيروس المخلوي تتمثل في الكحة والرشح والصداع وارتفاع درجات الحرارة، مضيفا: “أعراض الفيروس المخلوي بسيطة، والأطفال حديثو الولادة وكبار السن  ومن يعانون من مشاكل بالمناعة قد يصابون بأعراض شديدة”.

ووجه المواطنين فى حال الإصابة بالفيروس المخلوي بالتوجه لأقرب مستشفى لمتابعة الحالة وسرعة التعامل معها. 

لا منع للطلاب من دخول الامتحانات لعدم دفع المصروفات

من جانب آخر، أكد مصدر مسئول بـ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الكليات بالجامعات والمعاهد الحكومية لا تمنع الطلاب من خوض امتحانات الميدتيرم ونهاية الفصل الدراسي الأول، لعدم سداد المصروفات الدراسية.

وقال المصدر لـ"صدى البلد": “إننا نواجه كل عام وقبل انطلاق ماراثون الامتحانات مثل هذه الشائعات بين الطلاب، الأمر الذي ننفيه تماما”، مطالبا الطلاب بعدم الانسياق وراء هذه الشائعات.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا شائعات حول منع طلاب الجامعات والمعاهد من دخول الأمتحانات لعدم سداد المصروفات الدراسية. 

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