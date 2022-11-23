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تعليم

التعليم العالي: إعلان أسماء الشركات الفائزة في حاضنة الاستشعار وعلوم الفضاء

وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي

تلقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرًا حول اعتماد نتيجة الدفعة الأولى المقرر احتضانها فى حاضنة "الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء" إحدي حاضنات البرنامج القومى للحاضنات التكنولوجيا "انطلاق" والممول من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا برئاسة الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية، حيث بلغ عدد الحاضنات الممولة ضمن برنامج "انطلاق" 43 حاضنة، ليغطي البرنامج معظم الأقاليم المصرية والتخصصات التكنولوجية.

وصرح الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا أن دعم حاضنة الاستشعار من البعد يأتى فى إطار جهود أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا لدعم التكنولوجيا، مشيرًا إلى أن الحاضنة تعد إضافة جديدة لبرنامج الحاضنات التكنولوجية، موضحًا أن البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية «انطلاق» يُعتبر من المشروعات القومية الكبرى، ويهدف إلى استكشاف الأفكار الجديدة، واحتضان أصحابها من رواد الأعمال، والباحثين، وطلاب الجامعات، إضافة إلى توفير البيئة المناسبة، والدعم المادي، والفني، واللوجستي للأفكار التكنولوجية المتميزة؛ للوصول بها إلى شركات تكنولوجية ناشئة؛ بهدف تحويل هذه الأفكار إلى منتجات تجارية ذات قدرة تنافسية؛ تحقيقًا لهدف الاقتصاد المعرفي.

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 ومن جانبه، أشار الدكتور محمد بيومي زهران رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء إلى مشاركة الهيئة في عملية ريادة الأعمال ودعم الأفكار الناشئة؛ بهدف تقديم الدعم لذوي الأفكار الإبداعية ومساعدتهم للوصول بهذه الأفكار إلى منتج صناعي ثم شركة ناشئة، ومن ثم توطين التكنولوجيا، وتقديم صناعة مصرية جديدة، مضيفًا أن تطبيق تكنولوجيا الاستشعار من البعد يمثل أهمية كبيرة خاصة في معظم المشاريع القومية، ويُسهم بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 

وفي سياق متصل، صرح الدكتور عمرو فاروق نائب رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا أن الشركات الفائزة سوف تحصل على دعم مادى يصل إلى 200 ألف جنيه للشركة الواحدة من خلال برنامج مكثف مدته من ستة شهور إلى سنة وهى فترة الاحتضان، بالإضافة إلى الدعم الفنى واللوجيستي.

 

كما أعلنت الدكتور ياسمين سمير مدير برنامج الحاضنات التكنولوجية بالأكاديمية، ود.غادة خضري الباحث الرئيسى لحاضنة الاستشعار من البعد أن الشركات الفائزة هى:
 Speam, Smart agriculture system, Geo sport, Eagles land, Crop monitor

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