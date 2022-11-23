برفقة محمد فراج..باسم سمرة يشارك صورة من كواليس مسلسله في رمضان

روج الفنان باسم سمرة الي مسلسله القادم في رمضان عبر صورة له نشرها علي صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهر في الصورة من كواليس التصوير برفقة محمد فراج، وعلق :"من كواليس مسلسل بطن الحوت رمضان ٢٠٢٣ ".

وأشار الفنان باسم سمرة،: "أنا أتحدى محمد رمضان في أي شيء، وعندما قال أنا نمبر وان قولت ليه تعالى نعمل مشهد ونشوف مين نمبر وان، وجالي البيت واتعشينا مع بعض وهو رجل لطيف".



نصيحة لمحمد رمضان

وطلب الإعلامي عمرو الليثي من الفنان باسم سمرة توجيه نصيحة الفنان محمد رمضان، ليرد قائلا: "لا استطيع أن أنصحه لأنه يدير حياته بطريقته"، لافتا: "محمد طيب جدا وشخص خير، لكن كل شخص بيلاقي طريقة للدعايا لنفسه".