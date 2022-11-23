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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كأس العالم.. اليابان تقلب الطاولة وتسجل الهدف الثاني في شباك ألمانيا

صدى البلد

قلب المنتخب الياباني نتيجة مباراته أمام المنتخب الألماني بتسجيله هدفين، لتصبح النتيجة 2-1، في المباراة التي تجمع بينهما اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس العالم 2022.

وسجل ريتسو دوان يُسجل هدف التعادل لمنتخب اليابان في الدقيقة 75، بينما سجل تاكوما أسانو الهدف الثاني في الدقيقة 83.

وجاء الهدف المنتخب الألماني عن طريق إيلكاي جوندوجان في الدقيقة 33 من زمن المباراة من من ركلة جزاء بعد أن عرقل شوشي جوندا حارس اليابان دافيد راوم.

وانتهى الشوط الأول بتقدم ألمانيا على اليابان بنتيجة 1-0، وسيحاول منتخب الماكينات الحفاظ على هذه النتيجة والخروج من المباراة بثلاث نقاط ثمينة تساعده على التأهل للدور المقبل.

ويدخل المنتخب الألماني المونديال بعد أن خاض أسوأ بطولة في تاريخه في مونديال روسيا قبل أربع سنوات حين خرج من دور المجموعات بعد الخسارة من المكسيك بهدف في أول مباراة ومن كوريا الجنوبية بهدفين.

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