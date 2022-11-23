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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماكياج صاخب وإطلالة لافتة .. ليلى زاهر تثير ضجة بظهورها | شاهد

ليلى زاهر
ليلى زاهر

نشرت الفنانة ليلى زاهر، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة.

 

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وتألقت ليلى زاهر، مرتدية فستان أنيق ولافت باللون الأخضر ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت ليلى زاهر، في الماكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت ليلى زاهر، أن تترك شعرها الذهبي القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور ليلى زاهر 

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