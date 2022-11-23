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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صاروخ.. طرح ميني ألبوم جديد للفنان فارس كرم

فارس كرم
فارس كرم

ميني ألبوم فارس كرم.. طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب- ميني ألبوم جديد للفنان اللبناني فارس كرم. 

ويتضمن ميني ألبوم فارس كرم، الذي تم طرحه، 3 أغنيات فقط، هم: (صاروخ، ضوا الأحمر، هالله هالله يا دني). 

زواج فارس كرم 

كان الفنان اللبناني فارس كرم، أعلن في مايو 2020 خلال برنامج “سوالف رمضانية”، خبر زواجه، بعدما رد على سؤال المذيع، حول أكثر طلب تُصر عليه والدته، قائلًا: «إنو إتزوّج».

ورفض فارس كرم الإفصاح عن هوية زوجته، قائلًا: “أنا تزوّجت ونقطة عالسطر”، وانتقل بعدها إلى الحديث عن أعماله الفنية.

وكشف كرم عن مقطع من أغنيته “صاروخ” والتي ستصدر ضمن ألبومه المقبل مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

ويقول مطلع أغنية فارس كرم، صاروخ: «صاروخ صاروخ جمالك صاروخ، بعد ما اطلعت بعينيكي وحياتِك عم دوخ».

من جهة أخرى، فاز النجم فارس كرم على النجم أحمد السقا، وذلك في حلقة مميزة من حلقات برنامج المُسابقات الترفيهي الضخم "اغلب السقا" في رمضان العام الماضي.

وأعلن كرم آنذاك، أنه سيتبرع بمبلغ الـ ١٠٠ ألف جنيه الفائز بها في الحلقة لمستشفى ٥٧٣٥٧، وعلى مدار ساعة كاملة يتباري الضيف مع السقا في الكثير من المجالات غير المُعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالغ المالية التي ربحها لإحدى الجهات الخيرية.

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