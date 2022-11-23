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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت والولايات المتحدة تبحثان مجالات التعاون المشترك

صدى البلد

بحث وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم الأربعاء مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور بوب مينينديز العلاقات التاريخية ومجالات التعاون المشترك، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية/كونا/ أن الجانبين بحثا موضوع القرار الصادر عن منظمة (أوبك) بخفض الإنتاج، حيث جدد وزير الخارجية الكويتي التأكيد على أن القرار ليس سياسيا وأنه قرار مبني على دراسات فنية وتقنية لحفظ استقرار الأسواق العالمية وضمان أمن الطاقة وإمداداتها.

وشدد على ضرورة دعم كافة الجهود والمساعي الدولية للحفاظ على توازن أسواق النفط العالمية واستقرارها ودعمها في مواجهة تحدياتها المستقبلية.

من جانبه، أكد السيناتور بوب التزام بلاده على الصعيدين الحكومي والبرلماني بأمن وسلامة دولة الكويت والمنطقة.

وفي السياق، بحث رئيس مجلس الأمة الكويتي أحمد السعدون مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور مايك مينينديز، علاقات التعاون بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وزير الخارجية الكويتى رئيس مجلس الأمة الكويتي الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي

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